El gol de Maravilla Martínez para Racing en la Copa Libertadores y la marca histórica que alcanzó

En el partido entre Racing y Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el conjunto que dirige Gustavo Costas empezó ganando luego del gol de Maravilla Martínez. El delantero académico metió el primer gol aprovechando el hueco que dejó Lisandro Magallán, el defensor de Vélez que fue expulsado.

El gol de Maravilla Martínez para Racing significa el gol número 50 en su larga trayectoria en el club de Avellaneda, convirtiéndose así en uno de los jugadores más importantes de la ultima década en el conjunto que dirige Gustavo Costas.