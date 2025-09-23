Desde AFA destruyeron a Milei con un duro comunicado: "El 3% no funciona"

En medio de su viaje a Estados Unidos por la Asamblea de las Naciones Unidas y luego de haber tenido una reunión con Donald Trump, el presidente de ese país, Javier Milei estaba invitado a ser parte de una reunión para empezar a coordinar el futuro del Mundial 2030 en Sudamérica. Sin embargo, le hizo un destrato a la reunión, al mandatario de la FIFA y a todos los presentes ya que no asistió. Tampoco envió a ningún representante del Gobierno Nacional.

La reunión que se llevaba adelante en Nueva York estaba pensada, principalmente, para aprovechar la presencia de todos los presidentes de la región en Estados Unidos. Por esta razón, tanto la AFA, como la Asociación de Fútbol de Uruguay y la de Paraguay se hicieron presentes para juntarse junto a Conmebol y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el objetivo de avanzar sobre nuevas propuestas de Conmebol.

Así fue como uno de los dirigentes más importantes de la AFA cruzó al presidente. "Un Gobierno y un presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse".

El autor del comentario fue Pablo Toviggino que, además, indicó: "Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Se ve que sólo le preocupa el “rescate” de los fugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol.