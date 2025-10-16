La razón por la que Scaloni no va a convocar más jugadores de River y Boca a la Selección Argentina

Scaloni no convocará jugadores de River y Boca

Tras la goleada de la Selección Argentina por 6-0 frente a Puerto Rico, Lionel Scaloni hizo trascender una importante medida que aplicará con el armado de la convocatoria de cara a la ventana FIFA de noviembre. Una que cuenta con un guiño más que claro hacia Boca y River después algunas quejas que se registraron en las redes sociales a raíz de la última gira por Miami.

Al tratarse de partidos amistosos, el reglamento señala que el campeonato de la Liga Profesional no se encuentra obligada a suspender su actividad. Es por ello que los dos clubes más importantes del fútbol argentino tuvieron que entregar a sus figuras que estarán de regreso al país en las próximas horas. Algo que no cayó del todo bien, debido a que los dos se encuentran luchando por ingresar a la Copa Libertadores.

Es por ello que Lionel Scaloni tendrían en consideración que Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Leandro Paredes no van a ser convocados en los próximos partidos de la Selección Argentina. Hay que recordar que se prepara una gira que incluirá un partido ante Angola en África y un segundo que podría darse en Medio Oriente contra Estados Unidos. De acuerdo a los trascendidos, sus ausencias no los perjudicará para futuros llamados.

Esta medida se encuentra fundamentada por dos motivos. El primero es que el entrenador le dará el lugar a otros jugadores que quiere observar para determinar si se encuentran en condiciones de ser citados al Mundial o no. Además, se debe considerar que noviembre va a ser un momento de grandes definiciones en lo que respecta al Torneo Clausura y la Copa Argentina. Los futbolistas mencionados son piezas fijas en las ideas de Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda.

¿Por qué se disputaron amistosos con Venezuela y Puerto Rico?

Algo que dejó la gira de dos partidos por Estados Unidos es que los hinchas se manifestaron bastante en las redes sociales por la calidad de los adversarios elegidos para que la Argentina haga su preparación de cara al próximo Mundial. Los tildaron de equipos de baja jerarquía y que este tipo de oportunidades tendrían que ser aprovechadas para cruzarse contra rivales de peso.

“Queríamos ver a los chicos que no venían sumando minutos. Podemos debatir si el partido fue fácil o no, pero jugar con esta camiseta es importante. Yo debuté con Libia y todavía lo tengo grabado. Es importante que sigan haciendo bien las cosas en sus clubes para meterle presión a sus compañeros y ganarse un lugar”, señaló Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

“Son jugadores que han demostrado que pueden estar en la Selección. Sabemos que van a rendir y que no te van a dejar tirados más allá del rival”, profundizó. Esto permite entender la decisión de frenar los llamados a los jugadores de Boca y River, porque hay una intención de sumar más variantes.