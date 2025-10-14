Argentina vs Puerto Rico por Amistoso Internacional: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Con la posible titularidad de Messi, Argentina enfrenta a Puerto Rico.

La Selección Argentina continuará su gira internacional cuando enfrente a Puerto Rico este martes en el Chase Stadium de Miami, en un partido amistoso que originalmente estaba programado para disputarse en Chicago pero fue trasladado al hogar del Inter Miami. El combinado nacional, que viene de vencer a Venezuela por la mínima, se medirá por primera vez en la historia con el conjunto boricua, mientras la gran incógnita gira en torno a la presencia de Lionel Messi, quien se reincorporó a los entrenamientos tras anotar un doblete en la victoria del Inter Miami ante Atlanta United, partido que presenció toda la delegación argentina desde la tribuna.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Puerto Rico, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina y Puerto Rico?

El partido entre Argentina y Puerto Rico por el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre se jugará este martes 14 de octubre de 2025, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports para todo el territorio argentino y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play.

La Albiceleste llega a este compromiso tras imponerse ante Venezuela por 1 a 0 en el primer partido de esta gira internacional, con un gol de Giovani Lo Celso que el mediocampista dedicó emotivamente a Miguel Ángel Russo. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni no contará con Franco Mastantuono ni Enzo Fernández, ambos desafectados por lesión tras ser convocados inicialmente, lo que obligó al entrenador a ajustar su plantel de cara a este segundo compromiso.

La gran novedad para este encuentro es la posible presencia de Lionel Messi, quien no estuvo disponible para el partido contra la Vinotinto pero sí participó del triunfo del Inter Miami por 4 a 0 ante Atlanta United, donde anotó un doblete con sus compañeros de la Selección presentes en el estadio. El capitán argentino se reincorporó a los entrenamientos del combinado nacional y está siendo evaluado físicamente por el cuerpo técnico para determinar si puede tener minutos en este amistoso. Su inclusión, aunque sea desde el banco, genera enorme expectativa pensando en el ajuste final del plantel de cara al Mundial 2026.

Scaloni ya había anticipado que quería aprovechar esta ventana FIFA para probar futbolistas nuevos en el conjunto nacional, y este partido ante Puerto Rico será la oportunidad perfecta para hacerlo. El DT tiene pensado implementar una rotación importante que permita sumar minutos a todos los citados, a solo diez meses del debut en la Copa del Mundo. Entre los futbolistas que podrían tener sus primeros minutos con la celeste y blanca destacan Lautaro Rivero, defensor de River Plate, y José Manuel López, goleador del Palmeiras brasileño, quienes buscarán aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar en las futuras convocatorias.

Por su parte, Puerto Rico llega a este encuentro tras quedar eliminado de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, después de caer ante Surinam y El Salvador en la fase previa disputada en junio. Desde entonces, el conjunto boricuo no volvió a disputar ningún partido oficial, por lo que este amistoso ante la campeona del mundo representa su regreso a la actividad internacional después de más de cuatro meses de inactividad. El Huracán Azul ocupa actualmente el puesto 155 del ranking FIFA, ubicándose por debajo de selecciones como Fiji y Yemen.

La selección puertorriqueña es el reflejo de su particular geografía deportiva: una parte de sus futbolistas juega en la liga local, otros se desarrollan en las ligas universitarias y profesionales de Estados Unidos (NCAA, MLS Next Pro y USL Championship), y un grupo más pequeño compite en Europa. Entre los nombres más destacados aparecen los hermanos Leandro e Ignacio Antonetti, que juegan en el Estrela da Amadora de Portugal y el Burgos de España, respectivamente. Sin embargo, la gran ausencia para este partido es Jeremy de León, exjugador del Real Madrid actualmente cedido en el Hércules de la tercera división española, quien quedó desafectado por una microrrotura en el isquiotibial derecho que demandará entre dos y tres semanas de recuperación. Además, Puerto Rico no cuenta con un entrenador oficial: el inglés Charlie Trout será el encargado interino de dirigir al equipo mientras la Federación continúa entrevistando candidatos hasta enero de 2026.

Este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones, marcando un hito para el fútbol puertorriqueño que por primera vez enfrentará a una potencia mundial en su campo. El partido, que originalmente estaba programado para disputarse en Chicago, fue trasladado al Chase Stadium de Miami, hogar del Inter Miami, en un movimiento que genera aún más expectativa por la posible presencia de Messi en el estadio donde juega habitualmente con su club.

Formaciones probables de Argentina y Puerto Rico

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tiene planeado presentar un once alternativo para este encuentro ante Puerto Rico, con el objetivo de que todos los futbolistas convocados puedan tener participación pensando en el armado de la lista definitiva para el Mundial 2026. La formación inicial estará compuesta en su mayoría por jugadores que no tuvieron minutos ante Venezuela, mientras que se realizarán evaluaciones físicas con Lionel Messi para decidir si el capitán puede sumar minutos, aunque no sería titular. La presencia del astro rosarino desde el inicio sigue siendo una incógnita, pero todo indica que podría ingresar en el segundo tiempo si las condiciones físicas lo permiten.

Entre los futbolistas que serían titulares en este compromiso se encuentran Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, ninguno de los cuales fue titular ante Venezuela, e incluso los dos primeros ni siquiera tuvieron minutos en aquel partido. Además, se esperan los debuts con la celeste y blanca de José Manuel López, delantero del Palmeiras que viene siendo figura en Brasil, y Lautaro Rivero, joven defensor de River Plate que busca aprovechar la oportunidad para consolidarse en las futuras convocatorias. Giovani Lo Celso, autor del gol ante Venezuela, mantendría su lugar en el mediocampo tras su destacada actuación en el partido anterior.

Por el lado de Puerto Rico, la composición del equipo refleja la particular realidad de su fútbol. El once titular combina futbolistas de diferentes procedencias: algunos que se desempeñan en la liga local puertorriqueña, otros que juegan en las ligas universitarias y profesionales de Estados Unidos, y un grupo más reducido que compite en Europa. Leandro Antonetti, quien milita en el Estrela da Amadora de Portugal, será una de las principales referencias ofensivas del Huracán Azul, mientras que su hermano Ignacio, que juega en el Burgos de España, no forma parte de la convocatoria para este compromiso. La gran ausencia es Jeremy de León, la estrella puertorriqueña de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid y que actualmente está cedido en el Hércules, quien quedó fuera por lesión.

El conjunto boricua estará dirigido de manera interina por el inglés Charlie Trout, quien tomará las decisiones tácticas mientras la Federación continúa el proceso de selección de un entrenador definitivo. El presidente de la Federación Puertorriqueña, Iván Rivera, explicó que el proceso incluirá hasta diez candidatos antes de definir un nombre definitivo en enero de 2026. Para este partido ante Argentina, Trout presentará una formación conservadora que intentará minimizar el daño ante la campeona del mundo y buscar alguna contra que les permita generar peligro en el arco defendido por Emiliano Martínez.

Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José Manuel López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Probable formación de Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O'Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Argentina vs Puerto Rico: Ficha técnica