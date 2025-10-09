Lionel Scaloni se emocionó al recordar a Miguel Ángel Russo: "Huella imborrable"

El último adiós de Lionel Scaloni a Miguel Ángel Russo: "Dejó una huella imborrable".

Miguel Ángel Russo murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años y la triste noticia sacudió de gran manera al fútbol argentino. El fallecimiento del entrenador de Boca Juniors impactó tanto a figuras nacionales como internacionales del deporte, quienes se expresaron en las últimas horas para despedirlo con profunda conmoción. Entre ellos, lo hizo Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, en la conferencia de prensa previa al partido contra Venezuela que se jugará este viernes.

"Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede es duro. Miguel fue muy querido y dejó una huella imborrable. Muy pocas veces se ve que todos estén de acuerdo en el pensamiento de cómo es una persona. Le mando un gran abrazo a toda su familia y seres queridos", comenzó diciendo el técnico de la 'Albiceleste' visiblemente emocionado; además, le envió saludos a la familia de 'Miguelo' en este difícil momento. "Gracias por todo, nos ha dejado un legado sobre cómo tiene que comportarse uno en una cancha de fútbol. Cuando diferentes equipos e hinchas están todos de acuerdo en lo que es una persona, eso dice mucho de él", concluyó.

Murió Miguel Ángel Russo: los mensajes de despedida al DT

No sólo Lionel Messi dejó su mensaje a través de las redes sociales, sino que otros referentes de la Selección Argentina también lo hicieron. Es el caso de Leandro Paredes, uno de los primeros del plantel de Boca como también Claudio Úbeda que expresó su dolor por la noticia y se sumaron Giovani Lo Celso, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes también lo despidieron. A su vez, los clubes argentinos hicieron un minuto de silencio en sus respectivas prácticas de este jueves y algunos asistieron a La Bombonera como es el caso de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, sumados a Rosario Central que anunció su viaje a Buenos Aires.

Clubes como River y Vélez en nuestro país o el Barcelona, Real Madrid, Chelsea, PSG o Bayern Munich a nivel internacional, también subieron a sus respectivas cuentas oficiales fotos de "Miguelo" con algunas sentidas palabras. También lo hicieron futbolistas que jugaron en sus equipos como es el caso de Éver Banega, Gonzalo "Pity" Martínez, Teófilo Gutiérrez, Marcos Rojo, Ezequiel "Equi" Fernández y hasta Cristian Traverso en TyC Sports. Tampoco faltaron Cristian "Ogro" Fabbiani (hoy DT de Newell's), Raúl Gámez (expresidente de Vélez que lo tuvo como técnico), Gustavo Alfaro (hoy al frente de la Selección de Paraguay), Juanfer Quintero, Gustavo Costas, Juan Sebastián Verón y hasta Gianni Infantino, mandamás de la FIFA.

Noticia en desarrollo...