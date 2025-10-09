EN VIVO
Adiós a un señor DT

Último adiós a Miguel Ángel Russo en La Bombonera: el minuto a minuto de la despedida

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Seguí el minuto a minuto de una emotiva despedida para Miguel Ángel Russo, que aguarda por una masiva convocatoria en las inmediaciones del Alberto J. Armando.

Luego de conocerse, en la noche del miércoles, la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años, el Club Atlético Boca Juniors decidió abrir sus puertas y tras la confirmación de la familia, hacerle un último reconocimiento a su histórico DT: sus restos serán velados, este jueves y viernes, en el Hall Central de La Bombonera. Según informó la institución, las puertas de Brandsen 805 se abrirán de 10 a 22 horas de este jueves y confirmaron que el velatorio continuará el viernes, de 10 a 12 hs.

Seguí en vivo el minuto a minuto del último adiós a uno de los entrenadores más históricos y queridos del fútbol argentino.

Hace 3 minutos

El adiós a Russo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El mandamás de la entidad madre del fútbol mundial recordó al estratega argentino de Boca.

 

Hace 9 minutos

El Pity Martínez recordó a Russo

El ídolo de River, que fue dirigido por Miguel en Al-Nassr de Arabia Saudita, publicó una foto con un corazón para el DT de Boca.

 

Hace 12 minutos

La despedida de Bayern Múnich y PSG para Russo

El gigante alemán y el francés, campeón vigente de la Champions League, recordaron a "Miguelo" en sus redes sociales oficiales en español.

 

Hace 14 minutos

El minuto de silencio de Vélez por la muerte de Russo

El plantel de Guillermo Barros Schelotto, ex Boca, respetó a pleno a Miguel durante el entrenamiento en la Villa Olímpica.

 

Hace 23 minutos

Gustavo Alfaro recordó a Russo desde Japón

El entrenador argentino ex Boca, que se encuentra en Asia al mando de la Selección de Paraguay para un amistoso ante los nipones, tuvo sentidas palabras para "Miguelo".

 

Hace 1 hora

Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes

El respeto del plantel del "Pincha", donde jugó y dirigió Miguel.

 

Hace 1 hora

El Pato Fillol recordó a Russo

El mensaje de uno de los mejores arqueros argentinos de la historia.

 

Hace 1 hora

El emotivo video que Boca le dedicó a Russo: "Para siempre"

Boca Juniors publicó un emotivo video en las redes sociales después de la muerte de Miguel Ángel Russo. El homenaje del "Xeneize" para el entrenador.

El emotivo video que Boca le dedicó a Miguel Ángel Russo tras su muerte

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Llegan los jugadores de Boca para despedir a Russo

Los futbolistas del "Xeneize" se suman para el último adiós.

 

Hace 1 hora

El minuto de silencio en San Lorenzo

El plantel del "Ciclón", equipo al que dirigió Miguel en este 2025, lo recordó de esta manera.

 

Hace 1 hora

El emotivo video oficial de Boca para Russo

Boca le dedicó una grabación muy emocionante a su entrenador fallecido.

 

Hace 1 hora

Rosario Central viaja a Buenos Aires para despedir a Russo

El "Canalla" comunicó que su delegación llegará desde Rosario para el último adiós al ídolo del club.

 

Hace 1 hora

Verón despidió a Russo

El sentido adiós del Presidente de Estudiantes de La Plata para el entrenador de Boca.

 

Hace 1 hora

El mensaje de Juanfer Quintero para Russo

El ídolo de River y ex Racing recordó a Miguel en sus redes sociales.

 

Hace 1 hora

Gustavo Costas, DT de Racing, recordó a Russo

El mensaje de despedida del entrenador de la "Academia" para "Miguelo", un viejo conocido.

 

Hace 1 hora

El minuto de silencio de los jugadores de la Selección Argentina

El plantel de Lionel Scaloni, concentrado en Estados Unidos para los amistosos, también le rindió tributo a Miguel.

 

Hace 1 hora

El emotivo último adiós de Campaz a Russo

El extremo colombiano de Rosario Central, campeón de la mano de Miguel en 2023, emocionó a todos con sus palabras en Instagram.

 

Hace 2 horas

Barcelona y Real Madrid despidieron a Russo

Hasta los gigantes de España y del mundo le dieron el último adiós a "Miguelo".

 

Hace 2 horas

Repudio por los comentarios de Anello tras la muerte de Russo

El periodista deportivo y relator Gabriel Anello se expresó en Twitter para criticar a Juan Román Riquelme tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Repudio contundente en el mundo Boca.

Gabriel Anello se expresó en Twitter para criticar a Juan Román Riquelme tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Úbeda y un duro mensaje para Miguel: "Tu huella es como la gloria eterna"

"Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias", el duro mensaje de Claudio Úbeda, ayudante principal de Russo en Boca Juniors.

 

 

Hace 2 horas

El mensaje de Cavani a Miguel: "Gracias por mostrarnos el valor de la valentía"

 

Hace 3 horas

El fútbol argentino despide a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

El entrenador será velado en La Bombonera desde las 10 de la mañana. Se espera que una multitud vaya a despedirlo.

Después de la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca confirmó que el entrenador fallecido a los 69 años será velado este jueves en el estadio, en el hall principal de La Bombonera. De esta forma, el conjunto xeneize velará allí al entrenador, ya que la familia también aceptó este ofrecimiento.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

El fútbol le rindió tributo a Miguel Ángel Russo: el recuerdo al director técnico

Boca, Rosario Central y Estudiantes de La Plata fueron los primeros clubes en enviar sus mensajes y en despedir al entrenador quien falleció a los 69 años.

El mundo del fútbol argentino se vistió de luto este jueves tras confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, a los 69 años. La noticia generó conmoción en clubes, excompañeros y fanáticos que valoraron su legado y trayectoria.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Comunicado de Boca sobre la despedida a Miguel: está prohibido filmar y tomar fotos

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas. Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", informó Boca Juniors a través de sus redes sociales.

 

 

Hace 3 horas

"Todo se cura con amor": el duro momento que Russo vivió en Millonarios

El entrenador murió a los 69 años y los hinchas colombianos recordaron su paso con una frase que en este duro momento permite recordar todo lo que brindó en la institución. 

El recuerdo del paso de Russo en Millonarios

La tarde del miércoles 8 de octubre será recordada por mucho tiempo en el fútbol argentino por ser la que presentó la noticia más triste de todas: el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Una figura que tuvo un paso inolvidable por varios clubes de Sudamérica y Millonarios fue uno de ellos en su extensa y exitosa carrera. No solo en lo deportivo, sino por su salud con la detección de un cáncer de vejiga que le cambió la vida.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

El dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, un ídolo de Boca

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, quien era el entrenador de Boca Juniors y murió a los 69 años.

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca.

Miguel Angel Russo murió a los 69 años, cuando era el entrenador de Boca Juniors. Fue, además de un entrenador de gran prestigio en el fútbol argentino y sudamericano, un luchador de la vida. En 2017 le tocó pelear contra una enfermedad difícil, mientras se encontraba con trabajo en Millonarios de Bogotá (Colombia). Algo que dio a conocer en una conferencia de prensa y por lo que fue operado en 2018. Luego vinieron otros nuevos compromisos laborales y en los últimos meses generó preocupación en el mundo Boca, al ser visto más delgado y pasar por un par de internaciones por los problemas de salud.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

A los 69 años murió Miguel Ángel Russo, un señor entrenador del fútbol argentino

El entrenador murió a los 69 años y tuvo una de las trayectoras más respetadas del fútbol nacional. Sufrió un cáncer y tuvo tratamiento oncológico.

Murió a los 69 años Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol argentino en los últimos 25 años y que tuvo, además, unas de las trayectorias más respetadas dentro del fútbol nacional. El entrenador de Boca Juniors falleció luego de haberse tratado desde hace varios años por un cáncer de próstata que lo aquejaba desde hace varios años. 

Leer la nota completa
