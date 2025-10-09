Gabriel Anello se expresó en Twitter para criticar a Juan Román Riquelme tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años, tras combatir una dura enfermedad. Tras el deceso, fueron muchas las figuras y periodistas que se expresaron al respecto. Sin embargo, hubo uno que causó repudio: Gabriel Anello.

El periodista de Radio Mitre tomó su cuenta de X (ex Twitter) para utilizar políticamente la muerte de Russo y pegarle al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. "Riquelme, hizo que un señor con un estado de salud deteriorado y transitando una enfermedad terminal, tome las riendas del equipo con más presión de América solo para lavarse las manos con el hincha y usarlo de paraguas protector", comenzó diciendo el comunicador afín al Gobierno de Javier Milei.

"No existen palabras para describir a esta basura humana. QEPD Miguel Ángel Russo", cerró Gabriel Anello, quien recibió muchos comentarios criticando su actitud ante un hecho tan triste como lo es la muerte del técnico de Boca Juniors.

Guillermo Lobo reveló cómo fueron las últimas horas de Miguel Ángel Russo antes de morir

El mundo del fútbol ha quedado paralizado este miércoles 8 de octubre, tras darse a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El exitoso director técnico de Boca Juniors, de extensa trayectoría y con un palmarés repleto de trofeos, venía luchando contra el cáncer y se sabía que su situación era delicada. Alejado hace dos semanas de los entrenamientos por un marcado declive en su estado de salud, el hombre de 69 años finalmente pereció en su casa y rodeado por su familia.

En medio del shock que supone la partida de un hombre que logró tanto en el deporte rey, el periodista Guillermo Lobo contó algunos detalles sobre el entrenador y hasta comentó cómo fueron sus últimas horas, ya en su casa y bajo cuidados paliativos por la gravedad de su cuadro clínico.

Según lo comentado por el trabajador de prensa, Russo había mostrado indicios de mejora por la mañana: "Es un shock porque esta mañana estaba lúcido". Tras ello, sumó: "Estaba ubicado en tiempo y espacio y hasta se levantó; fue al baño y hacía chistes como que no reconocía a alguien".

Luego, opinó que era "un gran tipo" y remarcó que Russo estuvo en casa durante sus últimas horas, lamentándose a su vez: "Esta mañana habíamos recibido algo tan amoroso, como que estaba ubicado en tiempo y espacio así como lúcido...". Finalmente, concluyó con una emotiva reflexión: "Me parece que es una forma muy digna de decir adiós. Es muy Miguel Ángel Russo. Muy".