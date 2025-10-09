Marcelo Tinelli se quebró al aire al hablar de la muerte de su amigo Miguel Ángel Russo.

El mundo del fútbol argentino atraviesa un profundo dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico técnico de Boca Juniors, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Entre los múltiples mensajes de afecto y despedida, uno de los más sentidos fue el de Marcelo Tinelli, que al aire de su programa Carnaval Stream expresó su cariño por el entrenador y recordó su vínculo personal.

“Quiero mandarle un beso muy grande a toda la familia de mi querido amigo, gran técnico y mejor persona aún. Era vecino... Tantas comidas, café... Miguel Ángel Russo. Gracias por tantos años. Nos veíamos poco, pero teníamos un gran cariño. Me encantó conocerte. Le mando un abrazo gigante a toda su familia. Han tenido un padre hermoso. Te vamos a recordar por siempre”, dijo Tinelli conmovido, mientras la emoción se hacía visible en su voz.

El legado de Miguel Ángel Russo

El exentrenador de Boca Juniors, de 69 años, falleció tras varios años de lucha contra un cáncer de próstata que le había sido diagnosticado en 2017. En silencio y con entereza, atravesó tratamientos y recaídas, pero nunca se alejó del fútbol. Su última etapa profesional fue también una de las más recordadas por los hinchas xeneizes: condujo al equipo a ganar la Copa Libertadores 2007, la Superliga 2019-2020 y la Copa de la Liga 2020, tres títulos que consolidaron su figura como símbolo de trabajo, serenidad y humildad.

Desde Boca, Estudiantes de La Plata, la AFA y distintas figuras del deporte expresaron su pesar en redes sociales. “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, publicó Boca Juniors en su comunicado oficial. También se sumaron mensajes de Juan Sebastián Verón, Claudio Tapia, Leandro Paredes y Marcos Rojo, quienes destacaron su calidad humana y profesional.