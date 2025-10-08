Tinelli se la pudrió a Milei por su show en el Movistar Arena.

El conductor televisivo y de canales de streaming Marcelo Tinelli se la pudrió al presidente Javier Milei por el recital que dio en el Movistar Arena el último lunes. Qué dijo Tinelli en Carnaval Stream.

"¿Cómo lo vieron a Milei anoche cantando?", preguntó Tinelli en Estamos de Paso, el programa que conduce de lunes a viernes. "No está bueno esto del dinero narco, todo esto del financiamiento de una persona que tiene relación con esto", comenzó su explicación. Luego, el conductor sentenció: "Lo que estoy viendo del concierto de Milei anoche es que me pareció un delirio todo esto".

Para Tinelli, Milei todavía tiene respaldo porque la justificación es "como ha habido tanta corrupción, banquémoslo al loco". "Hay gente que también puede ser tildada de corrupta en diferentes gobiernos", añadió.

"Me pareció un delirio todo. No es una crítica", insistió Tinelli, quien concluyó: "Así como me pareció espectacular el show de Luck Ra, que el Presidente esté haciendo eso y cantando esas cosas, no lo entendí yo".

La crítica de Fede Bal a Milei, tras la pregunta de Tinelli

Uno de los que respondió a la pregunta de Tinelli por el show de Milei fue Federico Bal, integrante del panel del programa que sale por Carnaval Stream. "Es raro, ¿no? Porque, más allá de la política y todo, ¿qué está haciendo? Es un artista en el Movistar, hizo una fiesta para él", opinó Fede Bal.