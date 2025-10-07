En medio de días agitados para La Libertad Avanza (LLA) por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado, el presidente Javier Milei encabezó un acto de campaña en Mar del Plata, de cara a las elecciones del 26 de octubre. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los candidatos Karen Reichardt y Diego Santilli, segunda y tercero de la lista libertaria original.

El domingo, Espert anunció su renuncia a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, en medio del escándalo por su vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado. Dos días antes, había publicado un video confirmando que una empresa de Machado le había hecho una transferencia por 200 mil dólares para un supuesto trabajo de consultoría.

Dos días después, y todavía con la incertidumbre de si la Justicia electoral autorizará que Santilli encabece la lista, Milei realizó un acto en Mar del Plata. Ya la previa estuvo marcada por la tensión: en la zona de la actividad, había militantes libertarios, pero también una movilización de distintos sectores opositores, entre los que se destacaba un grupo de jubilados que protestaban contra el ajuste.

La primera parte del acto fue una caminata por la calle Güemes, en el centro de la ciudad balnearia: sin embargo, el Presidente no llegó a caminar 100 metros antes de subirse a la caja de la camioneta que lo llevaría para la segunda parte del acto.

Ya en la caja de la camioneta, Milei tomó un megáfono y comenzó con su discurso. "Vengo a pedirles el apoyo para mis candidatos. Con Diego Santilli, con Karen Reichardt", expresó el Presidente, y continuó: "Les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino".

En la previa del acto, Milei llenó de elogios a Santilli

Más temprano este martes, el jefe de Estado encabezó un acto de campaña en la ciudad de Mar del Plata, donde elogió el perfil de Diego Santilli al sostener que “sabe del tema de seguridad”, y también valoró su paso por la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Presidente dio por sentado que el legislador del PRO será confirmado en el primer lugar de la lista de LLA en provincia de Buenos Aires.

Milei formó parte de la inauguración oficial de la planta de producción de la empresa internacional Lamb Weston, proveedora de productos congelados de papas fritas, en el parque industrial “General Savio". Allí afirmó que el proceso que lleva adelante con sus medidas económicas se encuentra "a mitad de camino", por lo que "hay que seguir trabajando y apostando a la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”.