El emotivo video que Boca le dedicó a Miguel Ángel Russo tras su muerte: "Para siempre"

El emotivo video que Boca le dedicó a Miguel Ángel Russo tras su muerte

Miguel Ángel Russo murió este jueves 8 de octubre del 2025 y Boca Juniors no sólo lo anunció, sino que horas después también realizó un homenaje especial en las redes sociales. El mismo consta de un video subido en todas sus cuentas oficiales con la voz del propio técnico en algunas declaraciones que dio no sólo en su último ciclo, sino también en los anteriores. A su vez, sumaron imágenes icónicas de "Miguelo" en el club y con la indumentaria de la institución.

"Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones", escribieron desde el "Xeneize" en la publicación, haciendo referencia a una de las frases del técnico que eligieron para despedirlo. "La gente de Boca marca un después, siempre", esbozó el reconocido estratega que hoy despide el fútbol argentino y mundial, lo cual en el compilado no dudaron en incluir.

El emotivo mensaje de Boca por la muerte de Russo

"A Boca uno nunca le puede decir que no, esto es así. Es la realidad. La gente de Boca marca un después, siempre. Una de las claves de Boca es disfrutarlo. Respeto mucho a la gente. Donde voy, algún aeropuerto, algún avión, siempre hay gente de Boca. La Bombonera está, siempre. Y siempre va a estar, esté quien esté", fueron las palabras que desde el club de la Ribera eligieron del propio Russo para despedirlo y sobre el final del video agregaron: "Y vos también... para siempre en nuestros corazones".

Los números de Miguel Ángel Russo como técnico de Boca

Partidos dirigidos : 135.

: 135. Triunfos : 63.

: 63. Empates : 42.

: 42. Derrotas : 30.

: 30. Títulos: Copa Libertadores 2007; Superliga Argentina 2019/2020 y Copa Diego Armando Maradona 2021.

La foto de los trofeos compartida por Boca Juniors tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Los posteos de Boca por la muerte de Russo

A través de las redes sociales del club, compartieron una foto con los tres trofeos obtenidos por Miguelo en el "Xeneize" y La Bombonera de fondo. En el mismo también dejaron un mensaje especial sobre lo que significó el DT en la institución y lo que logró al frente del equipo en lo que fueron sus tres ciclos: "Donde más disfrutaste, donde más nos hiciste disfrutar. ¡Gracias por tanta gloria, Miguel!". Cabe destacar que estuvo a la cabeza del plantel entre 2006 y 2007 en su primera etapa, en la segunda arribó en 2020 dejando el cargo un año más tarde, mientras que la tercera comenzó en junio del 2025.

El comunicado de Boca por la muerte de Russo

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor.

¡Hasta siempre, querido Miguel!

