El sentido mensaje de Messi por la muerte de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo murió este miércoles 8 de octubre del 2025 y tanto figuras clubes como figuras locales e internacionales dejaron sus respectivos mensajes dolorosos por la noticia. A ellos se sumó Lionel Messi, que no dudó en realizar una publicación en su cuenta de Instagram en la que despidió al entrenador que se desempeñaba en Boca Juniors. En pocas palabras, el astro rosarino ligado a Newell's no dejó pasar la oportunidad para acordarse de "Miguelo".

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió el campeón de todo con la Selección Argentina. Cabe destacar que se encuentra concentrado con el resto de sus compañeros de la "Albiceleste" de Lionel Scaloni de cara a los amistosos que jugarán en Estados Unidos contra Venezuela (viernes 10/10) y Puerto Rico (martes 14/10). Por supuesto, se espera que el exhombre del Barcelona diga presente y sume minutos con la camiseta del combinado nacional aunque dependerá de la decisión del DT.

El mensaje de Lionel Messi en su Instagram sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Murió Miguel Ángel Russo, los mensajes de despedida al DT

No sólo Lionel Messi dejó su mensaje a través de las redes sociales, sino que otros referentes de la Selección Argentina también lo hicieron. Es el caso de Leandro Paredes, uno de los primeros del plantel de Boca como también Claudio Úbeda que expresó su dolor por la noticia y se sumaron Giovani Lo Celso, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes también lo despidieron. A su vez, los clubes argentinos hicieron un minuto de silencio en sus respectivas prácticas de este jueves y algunos asistieron a La Bombonera como es el caso de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, sumados a Rosario Central que anunció su viaje a Buenos Aires.

Clubes como River y Vélez en nuestro país o el Barcelona, Real Madrid, Chelsea, PSG o Bayern Munich a nivel internacional, también subieron a sus respectivas cuentas oficiales fotos de "Miguelo" con algunas sentidas palabras. También lo hicieron futbolistas que jugaron en sus equipos como es el caso de Éver Banega, Gonzalo "Pity" Martínez, Teófilo Gutiérrez, Marcos Rojo, Ezequiel "Equi" Fernández y hasta Cristian Traverso en TyC Sports. Tampoco faltaron Cristian "Ogro" Fabbiani (hoy DT de Newell's), Raúl Gámez (expresidente de Vélez que lo tuvo como técnico), Gustavo Alfaro (hoy al frente de la Selección de Paraguay), Juanfer Quintero, Gustavo Costas, Juan Sebastián Verón y hasta Gianni Infantino, mandamás de la FIFA.

¿Cuándo juega la Selección Argentina los amistosos de la fecha FIFA?

El equipo que dirige Lionel Scaloni comenzará con su ciclo de amistosos en la fecha FIFA de octubre, con una gira por Estados Unidos. El primer partido será este viernes 10 de octubre contra Venezuela, desde las 20 horas, en el estadio el Hard Rock de Miami. Luego, el conjunto nacional se enfrentará el martes 14 ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. También sería desde las 20 en un cruce que se llevaría a cabo un día antes y en otra sede. Los respectivos cambios se dieron por la ola de violencia que el Gobierno de Donald Trump desató en Chicago, ciudad en donde debía disputarse el encuentro, por la deportación de más de 1000 personas.