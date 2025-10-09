Sacan a la luz el último pedido de Miguel Russo sobre Boca antes de morir

El último pedido de Russo sobre Boca antes de morir

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años este miércoles 8 de octubre del 2025 siendo el técnico de Boca Juniors, con el que se sintió identificado hasta el último día de su vida. Tal es así que pocas horas después de su deceso se conoció un detalle acerca del pedido que hizo en referencia al "Xeneize". Por supuesto, el mismo no tardó en hacerse viral en las redes sociales, más aún teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo "Miguelo" en su carrera como entrenador y lo que logró a lo largo de su trayectoria profesional en general.

No quedan dudas que generó un cariño especial en la gente y en otras instituciones tanto del fútbol argentino, como también a nivel internacional. En el elenco de la Ribera sintió un amor único y, más allá de que nunca jugó ni siquiera en las inferiores, sí se aferró y lo vivió como tal. Por este motivo, lo que habló con su familia antes de morir impactó de lleno en todos los corazones "Azul y Oro" ya que tiene que ver nada más y nada menos que con la ropa del club.

En TyC Sports confirmaron este mismo jueves por la noche que el DT pidió a su familia usar la ropa de Boca y que, tras su fallecimiento, lo trasladaron vestido del "Xeneize". Horas más tarde, el periodista Martín Costa lo contó también en ESPN F12 en el que, junto a Mariano Closs, lo recordaron con sentidas palabras por su trabajo como también por lo que hizo como persona.

Es que "Miguelo" fue mucho más que un entrenador para el equipo de La Ribera y quedó demostrado con el paso del tiempo. Cumplió con tres ciclos en el club en los cuales cosechó tres títulos, siendo el más importante la Copa Libertadores en 2007, y sumó los dos restantes en 2020 y 2021.

Miguel Ángel Russo en su regreso a Boca Juniors

Para la última etapa llegó de la mano de Juan Román Riquelme, quien tras la salida de Fernando Gago le dio el lugar a quien era su amigo. Russo estuvo al frente del plantel pocos partidos desde su último arribo en junio del 2025 -13 de los 15 ya que los dos restantes lo comandó Claudio Úbeda-, pero fue importante tanto en el Mundial de Clubes en Estados Unidos como también en el campeonato.

El empate con Benfica en el debut y el partidazo contra Bayern Munich, que a pesar de la derrota, ilusionó a las miles de almas que dijeron presente en el torneo son dos claras demostraciones del trabajo del propio técnico que dieron sus frutos, más allá de la igualdad posterior con el débil Auckland City.

Las estadísticas de Russo como DT de Boca