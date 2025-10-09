Afuera del Mundial Sub 20: una joya de la Selección Argentina sufrió una grave lesión

La Selección Argentina Sub-20 se queda sin una joya: la grave lesión que lo margina del Mundial de Chile.

La Selección Argentina Sub-20 goleó a Nigeria 4 a 0 para avanzar a cuartos de final, pero la alegría no fue completa. Álvaro Montoro, una de las figuras de la "Albiceleste" que juega en Botafogo de Brasil, sufrió una fractura de clavícula derecha que lo marginará por lo que resta del Mundial de Chile 2025 de la categoría juvenil.

El panorama no era alentador. Tras caer mal por un empujón de un jugador nigeriano en el segundo tiempo, Montoro se quedó varios segundos tendido en el césped y, si bien intentó reicorporarse para seguir jugando, a los segundos fue reemplazado por el dolor en la zona y salió de la cancha entre lágrimas.

Aunque el entrenador del seleccionado, Diego Placente, dijo tras el partido que el exjugador de Vélez Sarsfield había "sentido un ruido" y que el hombro se le había salido de lugar, la lesión fue más grave de lo esperada. Tras realizarse los estudios, los mismos confirmaron la fractura de clavícula y, en las próximas horas, viajará hacia Buenos Aires para ser operado.

Con la baja del futbolista de 18 años, Placente no podrá incorporar ningún futbolista y deberá arrgelarse con lo que tiene en el plantel. En la posición de Montoro, que jugó generalmente como mediapunta por izquierda, las alternativas que tiene el DT son Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti.

Los números de Álvaro Montoro en Vélez

Partidos: 37.

Goles: 3.

Asistencias: 2.

Cuándo juega Selección Argentina contra México por los cuartos de final del Mundial de Chile Sub 20

El partido entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugará este sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play. La organización aún no definió quién será el árbitro encargado de impartir justicia.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile