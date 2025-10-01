Quién es Álvaro Montoro, la joya que usa la '10' de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

Quién es Álvaro Montoro, la joya de la Selección Argentina Sub 20 que surgió en Vélez.

Entre los jóvenes talentos que integran la nómina de la Selección Argentina Sub 20 dirigida técnicamente por Diego Placente en el Mundial que se está disputando en Chile, destaca el nombre de Álvaro Montoro. No sólo porque usa la camiseta '10', un número lleno de historia para la 'Albiceleste', sino porque el volante que juega para el Botafogo de Brasil es una de las figuras del equipo que buscará consagrarse en el país trasandino. Su historia como futbolista se remonta algunos años atrás, en su Tucumán natal, poco tiempo antes de llegar a las inferiores de Vélez Sarsfield.

Álvaro nació en el año 2007 en Concepción, una localidad ubicada a 80 kilómetros de la capital provincial San Miguel, y durante su niñez jugó en el equipo de su ciudad. A los ocho años se mudó a Buenos Aires, donde recibió sondeos de importantes clubes como River Plate, Boca Juniors y San Lorenzo; sin embargo, finalmente se inclinó por irse a Vélez junto con su hermano Francisco, dos años más grande que él. "Solían jugar horas con sus amigos en la plaza que está al frente de mi casa. Ahí dieron los primeros pasos con la pelota. Sus amigos recuerdan cómo Alvarito ya sobresalía en el juego, pese a que en esos años era muy pequeño. Además siempre fue muy buen compañero", relató su padre Juan Carlos en una entrevista para el medio local Primera Fuente.

La historia de Álvaro Montoro, su recorrido por las inferiores de Vélez Sarsfield y su debut en Primera

Ya desde sus primeros pasos en el club, los formadores notaron el talento que Montoro tenía. En una entrevista reciente con El Destape, Emmanuel Oviedo, Coordinador del Fútbol Amateur de la institución de Liniers, detalló cómo fue su proceso desde "llegar a las categorías infantiles e ingresar en la pensión" hasta convertirse en jugador profesional. "Siempre destacó: es un volante que se puede adaptar a distintas posiciones y ser más polifuncional, unas cualidades que le permitieron escalar rápido hasta llegar a Primera".

Luego de pasar por la Reserva en 2023 (fue parte del plantel que alcanzó los cuartos de final de la Copa Proyección), Montoro comenzó a integrar las convocatorias para el primer equipo durante el primer semestre del 2024. El entrenador Gustavo Quinteros lo incluyó poco a poco en el banco de suplentes en las primeras fechas de la Copa de la Liga como uno de los proyectos de juveniles. El 18 de febrero, en el duelo correspondiente a la sexta jornada frente a Huracán en el Estadio Amalfitani, tuvo su debut oficial y deslumbró: ingresó a falta de tres minutos para el final con el partido 0 a 0 y, en tiempo de descuento, controló un centro con su derecha y asistió de forma exquisita con su zurda a Emmanuel Mammana para darle la victoria al 'Fortín' y desatar la locura de los hinchas.

"Todavía no caigo. Cuando caiga, va a ser mucha la emoción. Ahora a disfrutar, voy a tratar de devolverle a Vélez lo que me dio de chiquito", declaró una vez finalizado el encuentro. Después, fue ganándose un lugar en el equipo con el correr de los meses: disputó 18 partidos en 2024 y fue parte del equipo que se consagró campeón de la Liga Profesional a final de año. Para 2025, ya con la '10' en su espalda y sus primeras experiencias con la Selección Argentina Sub 20 (en duelos de carácter amistoso), Montoro era una pieza clave: fue titular en casi todos los partidos del Apertura y llegó a convertir tres goles (los únicos que anotó en Vélez) por Copa Libertadores.

Su calidad no dudó en cruzar fronteras y despertar el interés de otros equipos. En junio de este año, Botafogo desembolsó nueve millones de dólares para llevárselo con contrato hasta 2029. Su primer partido con el 'Fogao' fue la histórica victoria por 1 a 0 ante el Paris Saint-Germain, último campeón de la Champions League, tras reemplazar a Artur a falta de 15 minutos para el final.

Montoro ingresó en los minutos finales del histórico triunfo del Botafogo ante el PSG en el Mundial de Clubes 2025.

Su buen presente y la ausencia de nombres importantes como Franco Mastantuono o Claudio Echeverri le dieron un rol mucho más protagónico en la 'Albiceleste'. Álvaro logró convencer a su club de ser cedido para jugar con el combinado nacional, y ahora es uno de los principales valores con los que cuenta el plantel de Diego Placente. Tras un año en el que su carrera escaló meteóricamente, el joven oriundo de Concepción, Tucumán, va en búsqueda de su primera consagración con la camiseta de su país.