Escándalo por documentación falsificada: la sanción de la FIFA a Imanol Machuca y otros 6 jugadores

La FIFA sancionó a 7 jugadores en medio de un escándalo por falsificación

Imanol Machuca, una de las figuras del Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto fue noticia este viernes 26 de septiembre y no precisamente por lo hecho en el verde césped. El volante ofensivo de 25 años recibió una sanción por parte de la FIFA después de representar a la Selección de Malasia a raíz de un escándalo surgido por falsificación de documentos. Para colmo, no es el único afectado por esta medida que llevó a cabo la entidad comandada por Gianni Infantino.

En total son 7 los jugadores que fueron suspendidos por un año después de que, según aseguraron desde el organismo que rige el fútbol a nivel mundial, la Federación de Fútbol del mencionado país presente documentación adulterada con el fin de poder contar con los futbolistas. De hecho, dijeron presente en la goleada por 4 a 0 a Vietnam en las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027 en junio de este año. Todos los afectados no sólo no podrán volver a jugar por 12 meses, sino que además tendrán que abonar una multa.

Los 7 jugadores suspendidos por un año por la FIFA

Tal como anunció el periodista Nahuel Lanzón acerca del tema, la entidad inició una investigación sobre los futbolistas Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado -los 3 argentinos-; Gabriel Palmero y Jon Irazábal de España; Joao Vitor Figueiredo de Brasil y Hector Hevel de Países Bajos. Eso trascendió y posteriormente la FIFA confirmó no sólo la sanción, sino también la suspensión de los mencionados a raíz de este escándalo.

La polémica se originó después de los reclamos a la Federación Internacional de Fútbol Asociación porque nueve de los once titulares que jugaron con Vietnam eran naturalizados malayos. La Federación del país presentó la documentación para comprobar la "legalidad", pero según se supo fue adulterada ya que se nacionalizaron en "tiempo récord". De esta manera, estarán inactivos durante un año y deberán pagar 2000 francos suizos como multa económica.

Imanol Machuca y Rodrigo Holgado con la camiseta de la Selección de Malasia

La Federación de Fútbol de Malasia apeló a la decisión de la FIFA

A través de un comunicado, el organismo local dejó en claro que gestionaron la documentación y los procedimientos correspondientes "de manera transparente, siguiendo las directrices estblecidas". A su vez, agregaron que la propia FIFA emitió "una confirmación oficial de que estaban en condiciones de representar a Malasia". De esta manera, restará saber la respuesta por parte de la entidad comandada por Gianni Infantino.

Quiénes son los argentinos sancionados por la FIFA

Imanol Machuca

El futbolista de Vélez Sarfield debutó en Unión de Santa Fe en 2019 y en 2023 pasó al Fortaleza de Brasil para en 2025 arribar al "Fortín" a préstamo por una temporada. Tiene un título en su haber con el conjunto brasileño y dos con el conjunto de Liniers, además de sumar un partido oficial representando a la Selección de Malasia.

Facundo Garcés

El central de 26 años nacido en Santa Fe se desempeñó en Colón y en 2025 se confirmó su llegada al Alavés de España después de firmar un precontrato meses antes que le trajo conflictos en el conjunto "Sabalero" que derivaron en que entrene por separado de sus excompañeros. Con el seleccionado malayo disputó dos encuentros, uno de ellos oficial.

Rodrigo Holgado

Por su parte, el delantero de 30 años y amplia trayectoria a nivel internacional además de su pasado en el Ascenso con Almagro, también representó a la Selección de Malasia en dos compromisos y marcó un gol contra Vietnam. En cuanto a su carrera, después de jugar en el "Tricolor" de José Ingenieros pasó por México, Chile y es parte del América de Cali de Colombia.