Mariano Closs enloqueció en pleno Racing vs. Vélez por ESPN, en la Copa Libertadores.

Mariano Closs volvió a ser noticia en las redes después de su relato en el duelo entre Racing Club y Vélez Sarsfield, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El cruce argentino en el torneo continental contó con la transmisión en vivo en la televisión de Disney+ en ESPN, donde el reconocido periodista dijo presente junto a Diego Latorre y protagonizó un momento que no tardó en hacerse viral. Es que el conductor de F12 lanzó un comentario en base a lo que sucedía en el partido y estallaron las redes sociales.

Esteban Ostojich estuvo a cargo del arbitraje del encuentro y, tras la decisión del VAR de anular lo que era el gol del "Fortín" para igualar la serie, tuvo lugar la conversación del uruguayo con sus compañeros de terna por medio del intercomunicador. Sin embargo, algo funcionó mal y el juez no le pudo comunicar al público la decisión final del VAR. Ante esta situación, incómoda y demorada, Closs no dudó en aprovechar dándole un toque humorístico a lo sucedido para luego viralizarse.

El relato viral de Mariano Closs en Racing vs. Vélez por los problemas con la comunicación del VAR: "Número equivocado"

"Hola... ¿Quién es? Para mí, número equivocado. Sí, hola. ¿Con quién quiere hablar? Muy bien, me parece que era para vos...", esbozó el relator mientras Latorre se reía en pleno vivo. Es que, en ese instante, el colegiado uruguayo intentaba comunicar que la pelota no había ingresado en el arco defendido por Facundo Cambeses después del remate de Imanol Machuca. De esta manera, los de Gustavo Costas siguieron arriba en el marcador de la serie y sobre el final lo liquidaron con el gol de Santiago Solari.

Ahora, la "Academia" espera rival del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, duelo que se definirá este jueves 25 de septiembre desde las 21.30 en UNO. Después de que el "Mengao" gane por 2 a 1 en Brasil, tendrá que jugar en la cancha del "Pincha" para buscar la semifinal de la Copa Libertadores. Los de Avellaneda, por su parte, también tendrán que levantar cabeza en el Torneo Clausura y enfrentarán a River en la Copa Argentina el jueves 2 de octubre, antes de las semis del certamen continental entre el 21 y el 30 del mencionado mes.

El momento del VAR con el árbitro uruguayo Esteban Ostojich

El fixture de Racing entre el Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores