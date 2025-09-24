Mariano Closs volvió a ser noticia en las redes después de su relato en el duelo entre Racing Club y Vélez Sarsfield, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El cruce argentino en el torneo continental contó con la transmisión en vivo en la televisión de Disney+ en ESPN, donde el reconocido periodista dijo presente junto a Diego Latorre y protagonizó un momento que no tardó en hacerse viral. Es que el conductor de F12 lanzó un comentario en base a lo que sucedía en el partido y estallaron las redes sociales.
Esteban Ostojich estuvo a cargo del arbitraje del encuentro y, tras la decisión del VAR de anular lo que era el gol del "Fortín" para igualar la serie, tuvo lugar la conversación del uruguayo con sus compañeros de terna por medio del intercomunicador. Sin embargo, algo funcionó mal y el juez no le pudo comunicar al público la decisión final del VAR. Ante esta situación, incómoda y demorada, Closs no dudó en aprovechar dándole un toque humorístico a lo sucedido para luego viralizarse.
El relato viral de Mariano Closs en Racing vs. Vélez por los problemas con la comunicación del VAR: "Número equivocado"
"Hola... ¿Quién es? Para mí, número equivocado. Sí, hola. ¿Con quién quiere hablar? Muy bien, me parece que era para vos...", esbozó el relator mientras Latorre se reía en pleno vivo. Es que, en ese instante, el colegiado uruguayo intentaba comunicar que la pelota no había ingresado en el arco defendido por Facundo Cambeses después del remate de Imanol Machuca. De esta manera, los de Gustavo Costas siguieron arriba en el marcador de la serie y sobre el final lo liquidaron con el gol de Santiago Solari.
Ahora, la "Academia" espera rival del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, duelo que se definirá este jueves 25 de septiembre desde las 21.30 en UNO. Después de que el "Mengao" gane por 2 a 1 en Brasil, tendrá que jugar en la cancha del "Pincha" para buscar la semifinal de la Copa Libertadores. Los de Avellaneda, por su parte, también tendrán que levantar cabeza en el Torneo Clausura y enfrentarán a River en la Copa Argentina el jueves 2 de octubre, antes de las semis del certamen continental entre el 21 y el 30 del mencionado mes.
El fixture de Racing entre el Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores
- Fecha 10 - Torneo Clausura - Racing vs. Independiente - Domingo 28 de septiembre a las 15.15 horas.
- Cuartos de final - Copa Argentina - Racing vs. River - Jueves 2 de octubre a las 18 horas.
- Fecha 11 - Torneo Clausura - Racing vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - Fin de semana del domingo 5 de octubre con horario a definir.
- Fecha 12 - Torneo Clausura - Banfield vs. Racing - Fin de semana del domingo 12 de octubre con horario a definir.
- Fecha 13 - Torneo Clausura - Racing vs. Aldosivi - Fin de semana del domingo 19 de octubre con horario a definir.
- Semifinales de ida - Copa Libertadores - Racing vs. Estudiantes de La Plata/Flamengo - Entre el martes 21 y el jueves 23 de octubre.
- Semifinales de vuelta - Copa Libertadores - Estudiantes de La Plata/Flamengo vs. Racing - Entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.
- Fecha 14 - Torneo Clausura - Central Cördoba de Santiago del Estero vs. Racing - Fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir.
- Fecha 15 - Torneo Clausura - Racing vs. Defensa y Justicia - Fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir.
- Fecha 16 - Torneo Clausura - Newell's vs. Racing - Fin de semana del domingo 16 de noviembre con horario a definir.