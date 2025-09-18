Mariano Closs liquidó a Marcelo Gallardo tras la derrota de River en Copa Libertadores: "¿Y ahora?"

Closs criticó el esquema de Gallardo en River tras la derrota con Palmeiras: "Hay que revisar".

Mariano Closs criticó duramente a Marcelo Gallardo por su planteo táctico en la derrota de River Plate por 2 a 1 frente a Palmeiras, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El relator, quien estuvo presente en la transmisión del encuentro con Diego Latorre como comentarista, expresó sus dudas sobre la formación elegida por el 'Muñeco' para enfrentar al conjunto brasileño, tanto durante el partido como este jueves mientras conducía el programa de ESPN F12.

"¿Y ahora cómo jugás en Brasil?", cuestionó Closs en referencia a la línea de cinco defensores que desplegó el 'Millonario' durante el primer tiempo. Si bien reconoció que había funcionado en su última presentación por el Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata, también observó que el equipo sufrió mucho durante la primera mitad, sobre debido a las grandes actuaciones de Vítor Roque y José Manuel López. Además, notó que el cuadro local mejoró considerablemente su rendimiento cuando Juan Portillo tomó el lugar de Enzo Pérez en la mitad de cancha, Lucas Martínez Quarta el de Paulo Díaz y la zaga pasó a estar conformada por cuatro jugadores.

El relator ya había detectado la falencia en el fondo de River que, tras el gol de Gustavo Gómez a los seis minutos, se mostró desorientado ante el arrollador paso del rival. Minutos antes del segundo tanto de Vítor Roque, le consultó a Latorre si colocar a Portillo en mitad de cancha no podría ayudar a que el resto de sus compañeros pudieran adelantarse para contrarrestar la presión: "¿Sabés por qué digo? Enzo Pérez queda como abierto con Andreas Pereira, Nacho Fernández queda demasiado aislado de ese mediocampo, salvo que retroceda, pero después ya no tiene salida", comentó. Así modificó Gallardo el esquema en el complemento, y el 'Millonario' logró mitigar un resultado adverso que se encaminaba a una goleada catastrófica.

La fuerte crítica de Mariano Closs a Paulo Díaz y la sugerencia para Maxi Salas: "Hay que revisar"

Además de criticar el esquema planteado por el DT del conjunto de Núñez, Closs tuvo duras palabras en la transmisión contra el defensor central chileno, quien tuvo una floja actuación el miércoles: "Desde que empezó el partido, todas infracciones. No ha tenido el mejor primer tiempo, lo de Paulo Díaz ha sido preocupante en todas sus marcas" dijo, una opinión que fue respaldada por su compañero Latorre, quien agregó que "las ha perdido todas, no le ha podido ganar nunca a Vitor Roque", al tiempo que acotó que la dupla de delanteros fue "una pesadilla para todo River, en especial para Paulo Díaz".

Paulo Díaz salió reemplazado en el entretiempo: el chileno tuvo una pésima noche y no logró contener a Vítor Roque.

Por otra parte, el conductor de F12 se mostró dubitativo respecto de la posición que ocupó el ex atacante de Racing: "Hay que revisar la posición de Salas. Una cosa es girarle al ‘2’ de Instituto, como hizo jugando de ‘9’ y de espalda, con respeto al ‘2’ de Instituto, ni siquiera estoy hablando puntualmente pero solo recuerdo ese partido que se habló muy bien de Salas, que retornaba y jugó de ‘9’ y giraba, y ponerlo de espalda contra un zaguero como Gómez... Yo pregunto: ¿va a repetir eso River? Porque Salas habrá sido el partido más flojo que jugó". Luego, concluyó: "Jugando así, pierdo a Salas. Este partido tiene que ser una revisión. No puede ser que quieras descargar y la pelota vuelva".

Cuándo juegan Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el "Verdao" y el "Millonarios" tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre desde las 21.30 horas en el Allianz Parque de Brasil, donde ambos clubes buscarán un lugar en la semifinal del torneo continental. El árbitro de este cotejo se anunciará en los próximos días y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV. También estarán las opciones de GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.