Alarma en River: ¿Sebastián Driussi no juega contra Palmeiras en Brasil?

Qué lesión tiene Driussi en River

Uno de los tópicos de la noche del miércoles fue la salida de Sebastián Driussi de manera obligada después de ser atendido por los médicos de River Plate en pleno campo de juego. El delantero fue el encargado de pedir el cambio porque no estaba en condiciones de sumar minutos ante Palmeiras y es duda pensando en la vuelta en Brasil.

A los 57 minutos, Marcelo Gallardo le hizo señas a Facundo Colidio de que debía cortar con el calentamiento y cambiarse para ingresar al partido, que tenía al "Millonario" por dos goles abajo en el marcador. Mientras que su compañero se retiraba con cierto malestar hacia el banco de suplentes con el fin de ser atendido por el personal médico de la institución. El primer parte médico habla de una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo.

El paso de las horas determinará si Driussi se encuentra en condiciones de sumar minutos con River en la revancha ante Palmeiras en Brasil. En la previa, se desprenden una serie de sensaciones que son más negativas que positivas. "Es difícil que pueda jugar el segundo partido", expresó el periodista Germán Balcarce en su cuenta de X (ex Twitter). Sin dudas, una baja que obliga a un cambio.

Este jueves, se va a someter al delantero a una serie de estudios para determinar qué lesión contrajo y cómo debe llevarse a cabo el proceso de recuperación. Los trascendidos señalan que hay chances de que se trata de un desgarro y que deberá pasar varios partidos marginado de los entrenamientos que el plantel profesional realizará.

¿Cómo reemplazaría River a Driussi ante Palmeiras?

En el partido, Gallardo fue a lo fácil y determinó que Colidio ingresara en la zona de ataque. Aunque la presencia de Maximiliano Salas dentro de la formación titular genera algunas dudas sobre cuál va a ser su acompañante en Brasil. El exjugador del Inter de Italia ya compartió partidos con él y los resultados fueron positivos.

No obstante, se necesitan goles y experiencia para hacerle frente a un defensa que tiene a Gustavo Gómez como su principal estandarte. Esto le abre una chance a Miguel Borja que vaya de arranque para que Salas no quede tan solo en la fricción y obligue a repartir la marca. Mientras que Bautista Dadín e Ian Subiabre quedarán en el banco esperando su turno para mostrarse en caso de que sea necesario.

Uno que vuelve en River

Por otro lado, se confirmó que Giuliano Galoppo ya se encuentra habilitado para disputar el segundo partido de la serie frente a Palmeiras. No hay dudas que River lo extrañó y bastante, debido a que perdió una pieza de gran importancia para darle cierto equilibrio a la mitad de la cancha y una que es fundamental para generar sorpresa en la zona de ataque. Además de que está en una etapa goleadora.

Hay que recordar que no pudo sumar minutos porque había sido expulsado en la revancha ante Libertad de Paraguay en los octavos de final, y desde la CONMEBOL decidieron aplicarle una sanción de un partido. Al cumplirla, Gallardo se encuentra habilitado a colocarlo dentro del once titular o dejarlo en el banco para que aporte frescura en la parte más importante de la serie.