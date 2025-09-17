Quién es Vitor Roque, la figura de Palmeiras que jugó en Barcelona: la historia del futbolista

Vitor Roque con la camiseta de Palmeiras.

Vitor Roque es una de las últimas grandes apariciones del fútbol brasileño. En poco tiempo y producto de sus buenos rendimientos, consiguió ser vendido al fútbol europeo por una cifra histórica. Sin embargo, no se logró afianzar y pegó la vuelta rápidamente para ser en la actualidad una de las grandes esperanzas con las que cuenta Palmeiras, que es uno de los clubes con mayor poderío económico del continente.

El futbolista de 20 años es uno de los mejores jugadores de Sudamérica, a tal punto que es el refuerzo más caro en la historia del continente. Palmeiras lo sumó recientemente a cambio de 25 millones de euros más bonos por objetivos. Se lo compró nada menos que al Barcelona español. Ante la salida de Estevao, que se fue al Chelsea a cambio de 65 millones de euros, este jugador aparece como la nueva esperanza del Verdao.

La historia de Vitor Roque

El delantero surgió de las divisiones inferiores del Cruzeiro, en donde le tocó debutar en uno de los momentos más difíciles del club, que en aquel momento jugaba en la segunda división. Tras un buen andar en el equipo de Belo Horizonte, en abril del 2022 pasó a Athletico Paranaense y fue una de las figuras del equipo subcampeón de esa Copa Libertadores. Estuvo una temporada y media en el Furacao, dejando un saldo de 28 goles y 11 asistencias en 81 partidos.

Vitor Roque en su llegada a Palmeiras.

Por sus grandes actuaciones, Barcelona lo incorporó a cambio de 30 millones de euros pero lo dejó seis meses en Brasil. Jugó 16 partidos en seis meses (pero apenas 2 de titular y convirtió 2 goles) y a mitad de año se lo llevó Betis cedido. En el conjunto andaluz sí tuvo continuidad y anotó 7 tantos en 33 presentaciones. Fue en ese marco que el Palmeiras lo fue a buscar para reforzarse con vistas en la Copa Libertadores.

Cuánto pagó Palmeiras por Vitor Roque

El 28 de febrero de 2025, Palmeiras completó el fichaje de Roque por una cifra que rondó los 25,5 millones de euros, estableciendo un nuevo récord como el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano.

Cuáles son las características de Vitor Roque

En cuanto a su estilo de juego. se trata de un delantero centro de formación, pero sus 1,74 metros de pura movilidad le permiten poder caer a ambos lados si así lo requiere el partido. Destaca por su capacidad de asociación, la velocidad de movimientos y de arranque, por su buena relación con el gol y por saber controlar la pelota. Esto lo convierte en una de las grandes esperanzas que contiene el Palmeiras.