Atención River: ¿Palmeiras puede perder a Abel Ferreira?

Abel Ferreira es cuestionado en Palmeiras

Un repentino viaje y ausencia en un entrenamiento provocó que la figura de Abel Ferreira quede en discusión a días de que se produzca el primer cruce de la serie de cuartos de final entre River y Palmeiras en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde Brasil quisieron desmentir los rumores con una foto en las redes sociales, pero hay voces que señalan que las aguas no se encuentran calmas. Todavía hay bastante movimiento.

Los cuestionamientos hacia la figura del entrenador no pasan por los resultados deportivos, porque se encuentra tercero en el campeonato, llegó a cuartos de final del Mundial de Clubes y está en una instancia similar frente al Millonario. Sin embargo, los comentarios que se filtran hablan de un malestar de los fanáticos por cómo juega el equipo y las derrotas contra Corinthians en lo que va de la temporada. La más dura fue la eliminación en la Copa de Brasil. No se encuentra en duda su continuidad, pero la relación dejó de ser buena.

Además, se debe sumar una serie de idas y vueltas con los dirigentes, pero en especial con Leila Pereira que desempeña en el rol de la presidenta de Palmeiras. "Ya no había ningún delantero centro en el banco", expresó Abel Ferreira hace poco cuando le preguntaron tras empatar 1-1 en el Brasileirao. Algo que no fue bien recibido y le recordaron que en el último mercado de pases se produjo un gasto cercano a los 100 millones de dólares.

Otro punto de conflicto fue el viaje que el entrenador hizo a Portugal por motivos personales y que provocó su ausencia a un entrenamiento. Se llegó a mencionar la posibilidad de que postergue su vuelta, pero esto quedó desmentido con una fotografía que el club difundió durante la jornada del lunes. Los hinchas le pidieron un mayor compromiso y mucho más cuando hay un partido con River tan cerca.

¿Hay un reemplazante?

Por otro lado, Hugo Cajuda, que se desempeña como representante de Abel Ferreira, dio una entrevista en donde confirmó que no hay planes de una renuncia dentro de los próximos días. "No va a salir en medio de la temporada", expresó. Aunque otros comentarios señalan que el fin de ciclo podría adelantarse en caso de que Palmeiras sea eliminado por River.

Sin embargo, no hay respuesta del entrenador a la propuesta de renovar el contrato hasta diciembre del 2027. Un detalle no menor y que se vincula de manera estrecha con la posibilidad de que Artur Jorge sea transforme en su reemplazante. Se trataría de un sondeo de carácter informal por parte de los directivos ante una salida inesperada o fin de ciclo antes de lo esperado.

Problemas con las entradas

De cara al partido que definirá la serie de cuartos de final, Palmeiras notificó que entregará unas 2000 localidades para los hinchas argentinos que decidan viajar a Brasil. Se trata de un número bajo y que corresponde al mínimo que la CONMEBOL exige para este tipo de encuentros.

Es por ello que River decidirá aplicar la misma metodología para el partido de ida que se encuentra pactado en el Estadio Monumental en la noche del miércoles 17 de septiembre. Una medida que los hinchas celebraron y mucho en las redes sociales porque entienden que no debe haber ningún tipo de privilegio ante un adversario que siempre se mostró inflexible.