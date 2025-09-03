La altura de Lucas Martínez Quarta: cuánto mide el futbolista

Lucas Martínez Quarta con la camiseta de River.

Lucas Martínez Quarta es una de las grandes apariciones que tuvo River en la última década. El defensor logró en poco tiempo consolidarse en la defensa del conjunto "Millonario" y logró en base a buenos rendimientos ser vendido a fútbol europeo y la Selección Argentina, donde consiguió varias convocatorias y dos títulos. Una carrera que luego volvió a recalar en su River natal, de nuevo con Marcelo Gallardo de entrenador.

Debutó de manera internacional el 5 de mayo de 2019 frente a Chile, en lo que sería empate 0-0 por un duelo amistoso. Fue pieza fundamental en el primer tramo de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, siendo convocado a la Copa América 2021. Tras su ausencia en el Mundial, en noviembre de 2023 volvió a ser convocado para la doble fecha eliminatoria, jugando unos minutos contra Perú. Fue incluido en la lista de 26 para disputar la Copa América 2024, la segunda en su carrera.

Cuánto mide Lucas Martínez Quarta

El defensor Lucas Martínez Quarta mide 1,83 metros.

La carrera de Lucas Martínez Quarta

Se inició futbolísticamente en General Urquiza, también jugó en el Club Social y Deportivo Argentinos del Sud de Mar del Plata, donde luego pasaría a otro club de la misma ciudad: Kimberley. A los 16 años llegó a las inferiores de River Plate y fue protagonista de uno de los ciclos más importantes en la historia del club. En 2015 subió al primer equipo de River Plate; estuvo en el banco de suplente por primera vez el 10 de mayo de 2015 (que fue el día de su cumpleaños número 19) frente a Racing Club, por el Primera División 2015, aunque no consiguió entrar.

Lucas Martínez Quarta durante su estadía en la Fiorentina.

Su debut no oficial se produjo el 12 de noviembre de 2016 frente a Olimpia de Paraguay en el marco de la Copa Conmemoración, partido amistoso disputado en el Estadio Ciudad de La Plata, marcando el parcial 3-1 de cabeza; el resultado final fue 5-1 a favor de su equipo. En 2018 lograría ganar la Copa Liberrtadores con River y a partir de ese año sería una pieza fundamental en el "Millonario".

El 5 de octubre de 2020 se oficializó su llegada a la A. C. F. Fiorentina por 6 millones de euros. En el "Viola" estuvo cinco temporadas, donde jugó 142 partidos y convirtió 15 goles. Un gran rendimiento por momentos que le permitió estar en las últimas dos Copas América, aunque no le alcanzaría para llegar a disputar el mundial de Qatar 2022. En la actualidad el futbolista tiene 29 años.

Títulos de Lucas Martínez Quarta

Con River Plate

Copa Libertadores 2018

Recopa Sudamericana 2019

Copa Argentina 2016 y 2019

Supercopa Argentina 2017

Con la Selección Argentina