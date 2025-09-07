River se ilusiona: el mal momento de Palmeiras, a días del cruce por Copa Libertadores

Atento River: el crítico momento de Palmeiras que ilusiona de cara al cruce por Copa Libertadores.

River Plate enfrentará dentro de diez días el primero de los dos partidos más determinantes de su 2025, cuando reciba a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El 'Millonario', si bien lleva once encuentros sin conocer la derrota (la última fue ante Inter de Milán por el Mundial de Clubes), aún no logró convencer con su estilo de juego y su nivel en la cancha de cara a un cruce clave. Sin embargo, en los últimos días se ilusionó con las informaciones que llegaron desde Brasil, ya que el rival tampoco atraviesa su mejor momento en la temporada.

Abel Ferreira, DT del cuadro de Sao Paulo, fue criticado duramente por las últimas actuaciones de su equipo y se encuentra en el ojo de la tormenta tanto para los hinchas como para los directivos del club. El entrenador de 46 años, a pesar de que logró la clasificación en fase de grupos del certamen continental con puntaje perfecto y vapuleó en octavos a Universitario de Lima (4 a 0 en el global), viajó a su Portugal natal por motivos personales en plena fecha FIFA y la decisión no fue bien recibida por la torcida paulista. Para colmo, el último empate por 1-1 contra Corinthians en el Brasileirao y la reciente eliminación de la Copa de Brasil con el mismo rival agudizaron la crisis.

Abel Ferreira, el DT de Palmeiras duramente cuestionado en Brasil a días del cruce con River por la Copa Libertadores

El gran reclamo de los fanáticos del 'Verdao' es el funcionamiento del equipo, el cual está muy por debajo de las expectativas para las grandes sumas que la institución desembolsó este último mercado de pases en refuerzos. De cara al primer enfrentamiento por los cuartos de final, tanto Palmeiras como River atraviesan realidades muy similares: marchan en los primeros puestos en el ámbito doméstico sin lograr convencer sobre el terreno de juego.

Ferreira suma un conflicto con la dirigencia debido a la renovación de su contrato: la oferta que le hicieron para quedarse hasta 2027 aún no fue respondida por el director técnico y aumentaron los rumores de una posible salida al fútbol europeo. Recientemente, también protagonizó un cruce en conferencia de prensa al declarar que "no tenía centrodelanteros en el banco", unas palabras que no cayeron nada bien en la comisión que presida Leila Pereira por la gran inversión que Palmeiras realizó en traer jugadores para reforzar al plantel en los últimos meses.

Ferreira se quejó por la falta de recambio, unas palabras que no cayeron nada bien a Leila Pereira, presidenta del Palmeiras.

Enojo con Palmeiras sobre el trato que les dará a los hinchas de River en Brasil

Por cuestiones de reglamento, la Conmebol exige que cada uno de los partidos cuente con la presencia de las dos hinchas en cancha. Sin embargo, el conjunto de Brasil aplicará una medida que a los argentinos no les gustará para nada y que demanda pensar en una similar para el partido que se va a disputar dentro de dos semanas en el campo de juego del Estadio Monumental.

En palabras del periodista Germán Balcarce, Palmeiras tomó la decisión de entregar solo 2000 localidades para los hinchas de River que decidan viajar al exterior. Se trata del mínimo que figura en el reglamento de la Copa Libertadores. Además, se informó que las entradas tendrían un valor estimado de 280 reales, que al tipo de cambio vigente sería de $70.000.

¿Cuándo se juega la serie entre River y Palmeiras?

Partido de ida: en Argentina a las 21:30 del 17 de septiembre.

Partido de vuelta: en Brasil a las 21:30 del 24 de septiembre.

Un detalle a señalar es que tipo de encuentros en caso de empate en el resultado global se van a terminar definiendo con disparos desde el punto penal como sucedió entre River y Libertad en octavos de final. Mientras que el tiempo extra de 30 minutos se encuentra reservado de manera exclusiva para la final que se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú.