Impacto para Racing antes de jugar con Vélez por la Libertadores: "No está bueno"

Impacto para Racing antes de jugar con Vélez por la Libertadores

Racing Club enfrentará a Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores a mediados del mes de septiembre con el objetivo de avanzar a semifinales. Sin embargo, Gustavo Costas y compañía recibieron una noticia que no tardó en impactar de lleno en la institución más aún sabiendo lo poco que falta para la serie. El martes 16 será el cruce de ida en Liniers y una semana después se verán las caras otra vez en el Cilindro de Avellaneda.

Claro que, ambos duelos serían sin visitantes de acuerdo a lo que confirmó Fabián Berlanga, presidente del "Fortín". El mandamás habló tras la consagración en la Supercopa Argentina contra Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gigante de Arroyito y no se guardó nada a la hora de declarar. Claro que, lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre la presencia de las hinchadas en los mencionados encuentros que les puede dar un lugar en semifinales contra el que gane de Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El presidente de Vélez confirmó que no habrá visitantes contra Racing en la Copa Libertadores

"Es difícil porque el contexto social está difícil. El otro día tuve la posibilidad de ver el show de la Selección Argentina sentado al lado de Diego Milito, conversamos 5 minutos y hoy te digo que en un 90% de posibilidades por no decir el 100 es que no haya público visitante por cuidar a la gente de Racing y a la de Vélez. Con los antecedentes no estaba bueno someter al público a eso", esbozó el directivo en diálogo con ESPN tras la consagración del "Fortín" en Rosario. De esta manera, quedará por definir si esto finalmente sucederá tanto en el cruce de ida (16/09) como en la vuelta (23/09).

Fabián Berlanga habló sobre la presencia de los visitantes en Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores

El fixture de Racing en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores