Vélez Sarsfield venció 2 a 0 Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina en el Gigante de Arroyito. El "Fortín", último ganador de la Liga Profesional 2024, se midió contra el triunfador de la última edición de la Copa Argentina en un cruce por un nuevo título en juego y la casa elegida por la AFA fue nada más y nada menos que la de Rosario Central.

Al término de la primera mitad del cotejo disputado en cancha del "Canalla" no se sacaron ventajas más allá de que generaron situaciones de gol para abrir el marcador. El conjunto santiagueño estuvo muy cerca en el arranque después de una acción polémica por una mano de Lisandro Magallán a los 4 minutos. Sin embargo, el árbitro Facundo Tello no la sancionó y el partido siguió su rumbo con normalidad. Por supuesto, en el "Ferroviario" no tardaron en mostrar su bronca contra el colegiado por su decisión. A su vez, tanto Alan Aguerre como Tomás Marchiori tuvieron chancces de lucirse ante los ataques de ambos equipos que no pudieron romper el cero en el Gigante de Arroyito.

A los cinco del complemento llegó el tanto del "Fortín" gracias a Jano Gordon, quien conectó un centro de Maher Carrizo para el 1 a 0. Sobre el final del cotejo llegó el segundo grito también marcado por el defensor dándole así el título al elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto en Santa Fe.

El gol de Vélez para el 1 a 0 ante Central Córdoba

El 2 a 0 de Vélez ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Historial entre Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero

En total, el "Fortín" y el "Ferroviario" se enfrentaron en 10 ocasiones de las cuales 6 fueron con victoria para los de Liniers mientras que 2 quedaron en manos del elenco santiagueño, mientras que las dos restantes fueron empates. La última vez que se vieron las caras fue en la final de la Copa Argentina 2024, donde Central Córdoba se impuso por 1 a 0 consiguiendo no sólo el título, sino también la clasificación a la Copa Libertadores 2025 por primera vez en su historia.

Formaciones de Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero