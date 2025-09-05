Tigre vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo.

Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán cara a cara por un lugar entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. El conjunto de Victoria llega a esta instancia tras dar la gran sorpresa al eliminar a San Lorenzo en octavos de final, mientras que la Lepra mendocina buscará seguir escribiendo su historia en el torneo más federal del país.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Tigre e Independiente Rivadavia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Tigre e Independiente Rivadavia?

El partido entre Tigre e Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 se jugará este viernes 5 de septiembre, a partir de las 21:10 en el Estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play. El árbitro principal del partido será Pablo Dóvalo.

El conjunto de Victoria llegó a esta instancia tras superar a Berazategui por 3-0, Banfield por 2-0 y San Lorenzo por 1-0 en octavos de final, siendo este último triunfo la gran sorpresa que lo depositó entre los ocho mejores del torneo. El equipo dirigido por Diego Dabove demostró solidez defensiva en su camino, sin recibir goles en los tres encuentros previos.

Sin embargo, el panorama del Matador en el torneo local es completamente diferente. El fin de semana pasado cayó por 1-0 ante Banfield, resultado que lo dejó en el puesto 12 del Grupo A con apenas 8 unidades, sumando solamente un triunfo en los últimos cinco partidos del Clausura. Esta irregularidad en la liga convierte al partido de Copa Argentina en una oportunidad fundamental para el equipo de relanzarse futbolísticamente.

La situación se complica aún más para Tigre debido a las múltiples bajas por lesión que debe afrontar Dabove. Tomás Cardona, el zaguero central que llegó como refuerzo en este mercado y fue titular en la mayoría de los encuentros, sufrió un desgarro que lo tendrá varias semanas fuera de las canchas. Además, Jalil Elías, Martín Garay, Nahuel Banegas y Ángelo Marchese realizaron trabajos diferenciados y están prácticamente descartados para este compromiso.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la Lepra mendocina llegó a los cuartos de final tras dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario, venciendo a este último por 2-1 en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis. El equipo dirigido por Alfredo Berti ha demostrado carácter y personalidad para superar a equipos de categorías superiores.

En el torneo local, Independiente Rivadavia viene de conseguir su primera victoria en el Clausura al vencer 2-1 a Argentinos Juniors. Actualmente se ubica en la décima posición del Grupo A con 8 puntos, la misma cantidad que Tigre pero por diferencia de gol. Además, suma 35 puntos en la tabla anual acumulada que le permiten estar en los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2026.

Un dato particular es que hace apenas dos semanas, el pasado 21 de agosto, ambos equipos se enfrentaron por la sexta fecha del Clausura en Victoria y empataron 1-1, lo que agrega un condimento especial a este cruce de cuartos de final. Aquel resultado dejó un sabor amargo para ambos conjuntos que buscaban los tres puntos para mejorar su posición en la tabla.

Formaciones probables de Tigre e Independiente Rivadavia

El técnico de Tigre, Diego Dabove, deberá realizar modificaciones obligadas en su esquema debido a las ausencias por lesión. La baja más sensible es la de Tomás Cardona en la zaga central, por lo que es probable que Ramón Arias regrese a la defensa junto a Joaquín Laso, mientras que Bruno Leyes podría aparecer en la mitad de la cancha para reforzar esa zona.

El entrenador también maneja la posibilidad de mantener a Barrionuevo en la zaga y no modificar el mediocampo, aunque la primera opción parece ser darle continuidad a la dupla Laso-Arias que ya funcionó en encuentros anteriores. En el ataque, la dupla conformada por Alfio Oviedo e Ignacio Russo será la encargada de generar las situaciones de gol para el conjunto de Victoria.

Por el lado de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti buscaría repetir el mismo once que consiguió la primera victoria del equipo en el Clausura ante Argentinos Juniors, con el objetivo de darle rodaje y confianza a su plantel. La única variante podría presentarse en el costado derecho de la defensa de cinco defensores, donde Ezequiel Bonifacio podría reemplazar a Nicolás Retamar.

El esquema táctico se mantendría con tres volantes centrales y la dupla ofensiva conformada por Fabrizio Sartori y el colombiano Sebastián Villa, quien es la principal arma ofensiva del equipo mendocino. Villa, con su velocidad y técnica, se ha convertido en el referente del ataque de la Lepra y será la carta de gol más importante para este encuentro decisivo.

Probable formación de Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes; Julián López, Alfio Oviedo, Ignacio Russo.

Probable formación de Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.

Tigre vs Independiente Rivadavia: Ficha técnica