Momento de furia en ESPN: Closs destrozó a la Conmebol en Racing vs. Peñarol

Racing le ganó 3 a 1 a Peñarol en una noche épica por la Copa Libertadores 2025 para meterse en los cuartos de final, pero una de las perlitas de la noche no fue justamente de la "Academia". Mariano Closs también fue gran protagonista de este compromiso pero no precisamente por sus relatos que siempre trascienden. En este caso, el periodista de ESPN lanzó un picante comentario contra la Conmebol en la televisión, pocos segundos antes del comienzo del duelo de vuelta por los octavos en el Cilindro de Avellaneda.

El conductor de F12 hizo referencia a la represión sufrida por los hinchas de Godoy Cruz de Mendoza días atrás, cuando el "Tomba" visitó a Atlético Mineiro por la misma instancia en la Sudamericana. Los simpatizantes del elenco "Bodeguero" no la pasaron nada bien y las imágenes de la agresión de la policía recorrieron el continente sin que la mencionada entidad haga un comentario al respecto. Ante esta situación, fue el propio Closs el que no dudó y apuntó contra el organismo sin ningún tipo de filtro.

Closs se pudrió y destrozó a la Conmebol en pleno Racing vs. Peñarol

"Creo que lo que pasó en Brasil el otro día en el partido, donde los simpatizantes de Godoy Cruz fueron castigados de manera cruel por la policía brasileña, entiendo que Conmebol también tiene que intervenir con eso...", esbozó el famoso relator mientras la TV mostraba el mensaje de la entidad en contra del racismo en el fútbol y los jugadores de ambos clubes permanecían en el círculo central. Luego, el periodista agregó: "Yo entiendo de racismo, discriminación, violencia y todo fenómeno. Pero por favor, hay que intervenir de otra manera. No sólo así, no sólo con esta foto".

Cabe destacar que en el mencionado cotejo, el equipo mendocino se puso en ventaja tempranamente con el gol de Santino Andino y el Mineiro no sólo lo empató, sino que lo ganó sobre el final para sacar ventaja en la ida. Este jueves 21 de agosto desde las 19 horas en Mendoza, el dueño de casa buscará conseguir una victoria que le permita pasar a cuartos de final, donde se cruzaría con Bolívar de Bolivia (2-0) o Cienciano de Perú. Por supuesto, no la tendrán fácil contra el subcampeón de América pero mantienen viva la ilusión de avanzar de ronda.

La represión sufrida por los hinchas de Godoy Cruz en Brasil

Racing ganó en una noche agónica y pasó a cuartos de la Libertadores

Los dirigidos por Gustavo Costas vencieron 3 a 1 a Peñarol en Avellaneda en un partido para el recuerdo. Con el gol de Adrián "Maravilla" Martínez, el dueño de casa se puso en ventaja a los 7 minutos de la primera mitad, pero el visitante empató rápidamente con el gol de Nahuel Herrera. Sobre el final llegó el segundo grito del delantero con pasado en Instituto para el 2 a 1 con un penal polémico y en tiempo de descuento apareció Franco Pardo, quien de cabeza le dio la clasificación a la "Academia" que se medirá contra Vélez Sarsfield en los cuartos de final del torneo continental.