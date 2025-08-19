Aerolíneas Argentinas cruzó a Peñarol por la repudiable actitud en el avión: "Nada que ver"

Aerolíneas Argentinas cruzó a Peñarol por la repudiable actitud en el avión

Aerolíneas Argentinas publicó un picante comunicado en sus redes sociales contra el club Peñarol de Uruguay por los lamentables hechos protagonizados por sus futbolistas en el viaje rumbo a nuestro país. El plantel del "Manya" emprendió el vuelo a Buenos Aires para disputar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing después de haber ganado por 1-0 como local. Sin embargo, lo sucedido en el avión no tardó en trascender y la aerolínea de bandera los cruzó fuertemente.

Este duelo correspondiente al certamen continental tendrá lugar desde las 21.30 de este martes 19 de agosto en el Estadio Presidente Perón. Los comandados por Gustavo Costas buscarán el triunfo ante su gente en el Cilindro que les asegure un lugar en cuartos de final donde se cruzarían con el ganador que saldrá de Vélez Sarsfield vs. Fortaleza de Brasil, que igualaron sin goles en la ida. Por otro lado, el equipo uruguayo quiere mantener la ventaja conseguida en la ida para avanzar de fase e ir por el trofeo que ya levantó en cinco oportunidades.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas contra Peñarol tras el escándalo en el avión

"Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte", escribieron a través de sus cuentas oficiales dejando en claro la molestia que causó el accionar de los futbolistas en pleno vuelo rumbo a nuestro país. En el video publicado en las redes se ve a los protagonistas cantando entre los asientos de manera desaforada como también a algunos de ellos tanto saltando como golpeando las butacas.

Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por la vuelta de los octavos de final del torneo continental será en el Cilindro de Avellaneda este martes 19 de agosto del 2025 a las 21.30 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La transmisión en vivo en la televisión del cotejo en cuestión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, Cablevisión Flow, DGO y Telecentro Play.

Los posibles 11 de Racing para jugar ante Peñarol por la Libertadores

Para semejante compromiso en el que buscarán la clasificación a cuartos de final, Gustavo Costas tiene en sus planes una formación similar a la que cayó en Montevideo con la inclusión de Marcos Rojo desde el arranque aunque no está confirmado. Lo más probable es que el vigente campeón de la Sudamericana y de la Recopa salte a la cancha con Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.