¿Por qué dejaron de jugarse los torneos de verano en Argentina?

River y Boca se enfrentaron por última vez en el 2018.

La llegada de enero del 2026 genera que muchos hinchas estén ansiosos por ver cómo sus equipos están desarrollando la pretemporada y el grado de adaptación de los nuevos refuerzos. Un marco ideal para este tipo de expectativas era el viejo Torneo de Verano que se disputa en los principales puntos turísticos de la Argentina, pero desde hace un tiempo se encuentra fragmentado de acuerdo con lo que las instituciones arreglen y en varios casos los entrenadores prefieren jugar a puertas cerradas.

El formato actual se encuentra dominado por la Serie Río de La Plata que es un certamen que se puede apreciar de manera exclusiva por la señal de ESPN Premium y el servicio de streaming que Disney + Plan Premium brinda. Aunque son pocos los partidos en donde se registran cruces entre clubes de la Argentina. Por ejemplo, River se medirá con Millonarios de Colombia mientras que Huracán tendrá que medir fuerzas con Cerro Porteño de Paraguay. Además, muchos de los duelos están pactados en el exterior.

El Estadio José María Minella fue la gran sede de los partidos de Verano

Mientras que el Torneo de Verano era un certamen que reunía a Boca, Independiente, Racing, River y San Lorenzo en donde se enfrentaban entre sí. La mayoría de los partidos estaban pactados en la Ciudad de Mar del Plata. No obstante, el certamen dejó de ser atractivo en las ganancias porque los reportes señalaban que la venta de entradas comenzaron a no cubrir los costos de organización. También los clubes empezaron a mostrarse más equivos a disputar clásicos que podrían significar un cambio absoluto en medio de la pretemporada en caso de una derrota. Recordada es la renuncia de Ramón Díaz en el 2000 tras una derrota en un Superclásico.

Por el lado, hay una segunda explicación que se vincula de gran manera con la decisión del Xeneize de no enfrentarse con el Millonario después de lo que fue la definición de la Copa Libertadores 2018. Al haber una consagración en diciembre y la posibilidad de organizar un duelo en enero o febrero es lo que llevó a la dirigencia del club de La Ribera a rechazar la propuesta y dejar librado el clásico a lo que el fútbol argentino imponga en su calendario de manera oficial.

Hay que recordar que el marco del Torneo de Verano también incluía duelos entre Independiente y Racing a disputarse en la provincia de Salta, una Copa Revancha entre Boca y River en la provincia de Mendoza y desde el 2010 en adelante comenzaron a sumarse duelos del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia. Uno de ellos tuvo que ser suspendido producto de una batalla campal entre los dos equipos que culminó con más de cinco expulsados.

Los partidos de clubes argentinos en la Serie Río de La Plata 2026

Sábado 10 de enero

21: Independiente vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Domingo 11 de enero

21: River Plate vs. Millonarios - Estadio Campus de Maldonado.

Lunes 12 de enero

21: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán - Estadio Charrúa de Montevideo.

Martes 13 de enero

18.15: Huracán vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Miércoles 14 de enero

18.15: Unión vs. Alianza Lima - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

21: San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Luiz Franzini de Montevideo.

Jueves 15 de enero

18.15: Progreso vs. Atlético Tucumán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Viernes 16 de enero

21.00: Wanderers vs. Independiente - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Sábado 17 de enero

18: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini de Montevideo.

20: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Viera de Montevideo.

22: Peñarol vs. River Plate - Estadio Campus de Maldonado.

Martes 20 de enero

20: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.

22: Nacional vs. Deportes Concepción - Estadio Parque Central de Montevideo.

Viernes 23 de enero