Racing vs. Peñarol podría suspenderse por la Copa Libertadores 2025: qué pasó

¿Se suspende la revancha entre Racing y Peñarol?

El partido entre Racing y Peñarol corre un serio riesgo de suspensión en la Copa Libertadores 2025. Después de la victoria por 1-0 del equipo de Diego Aguirre en la ida de los octavos de final en Uruguay, ahora el conjunto dirigido por Gustavo Costas será local en el Cilindro de Avellaneda para intentar revertir la serie y avanzar a los cuartos.

La situación ahora es que hay alerta naranja climática en esa zona de la Provincia de Buenos Aires para el momento del encuentro, que en principio está programado por la Conmebol para el martes 19 de agosto a las 21.30 horas. El pronóstico del tiempo oficial por estas horas anuncia que avanza un frente de ciclogénesis que inevitablemente generará tormentas fuertes durante toda la jornada y posible actividad eléctrica. De esta manera, el encuentro podría postergarse para el jueves 21 a la misma hora, ya que el miércoles 20 a las 21.30 jugará su vecino Independiente en casa por la Sudamericana.

Racing vs. Peñarol puede llegar a postergarse por cuestiones climatológicas: qué dice el reglamento de la Conmebol

La normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol para este tipo de casos es contundente: la entidad no suspenderá el partido de manera anticipada, sino que será el árbitro principal el que determinará qué hacer entre dos y tres horas antes del arranque del compromiso. Por lo tanto, el colombiano Wilmar Roldán tendrá la misión de determinar si estarán dadas las condiciones para que el cotejo se dispute tal como está estipulado o no.

Por supuesto que el intento hasta el último momento será que el choque se juegue, aunque el mal tiempo influirá si se cumple con el pronóstico. Solamente se puede postergar el compromiso si hubiera una tormenta eléctrica, se inundara la cancha o no hubiese la absoluta seguridad para el público presente. Y las evaluaciones serán permanentes en este sentido.

Las alternativas que se manejan para Racing vs. Peñarol.

¿Qué es la ciclogénesis?

Se trata de un proceso meteorológico en el que se forma un sistema de baja presión intenso. Puede derivar en fenómenos como huracanes, tifones, borrascas o bajas polares, dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones ambientales. O simplemente puede haber fuertes tormentas y actividad eléctrica.

¿Cuándo juegan Racing vs. Peñarol por la vuelta en la Copa Libertadores?

El choque será en el Cilindro de Avellaneda el martes 19 de agosto del 2025 a las 21.30 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, Cablevisión Flow, DGO y Telecentro Play.

¿Qué necesita Racing para avanzar y eliminar a Peñarol?

Ganar por dos goles o más de diferencia.

Ganar por un gol y luego imponerse en la tanda de penales.

La posible formación de Racing vs. Peñarol

Para semejante compromiso, la idea de Costas es colocar a una formación similar a la que cayó en Montevideo. Lo más probable es que el vigente campeón de la Sudamericana y de la Recopa salte a la cancha con Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.