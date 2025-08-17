Impacto en Racing por la decisión de Gustavo Costas ante Peñarol por la Copa Libertadores

El plan especial e inesperado de Costas para la revancha de Racing vs. Peñarol.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, tomó una inesperada determinación de cara a la vuelta frente a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El ídolo del club de Avellaneda, de 62 años, transita uno de los peores momentos de su ciclo, ya que la "Academia" acumula cuatro derrotas consecutivas como local. Ahora, deberá revertir el 0-1 de la ida en Uruguay por el máximo torneo continental.

Para este choque en el Cilindro, el director técnico decidió que el plantel se concentre en Pilar desde el domingo 17 de agosto por la noche, por lo que no trabajará en Avellaneda en los dos días previos al segundo cruce con el "Carbonero". Recién el mismo día del encuentro, el martes 19 por la tarde, partirá hacia su propio estadio para ir por la remontada en busca de los cuartos de final.

Racing concentrará dos días antes en Pilar, no en Avellaneda, para la revancha contra Peñarol

Costas ya había adoptado esta modalidad en otras oportunidades durante el año y medio que lleva su tercer ciclo como DT de la "Academia". Como le dio buenos resultados, el cuerpo técnico optó por repetir esta cuestión de cara a la vuelta trascendental ante el "Manya". De esta manera, se busca alejarse de la presión de los hinchas en casa y conseguir tranquilidad en las jornadas anteriores a un duelo tan importante.

La posible formación de Racing vs. Peñarol

Para semejante compromiso, la idea del director técnico albiceleste es colocar a una formación similar a la que cayó en Montevideo. Lo más probable es que el vigente campeón de la Sudamericana y de la Recopa salte a la cancha con Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.

¿Cuándo juegan Racing vs. Peñarol por la vuelta en la Copa Libertadores?

El choque será en el Cilindro de Avellaneda el martes 19 de agosto del 2025 a las 21.30 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, Cablevisión Flow, DGO y Telecentro Play.

¿Qué necesita Racing para avanzar y eliminar a Peñarol?