Surgió de Racing, jugó con Messi y ahora se va a la B de España

Un futbolista que surgió de Racing está a sólo un paso de vestir una camiseta de un club de la "B" de España. Después de ser compañero de Lionel Messi en Inter Miami y comandado por Javier Mascherano, el jugador en cuestión dejaría "Las Garzas" para vestir una nueva camiseta en su carrera. Claro que aún no está confirmado que emigrará al Viejo Continente, pero igualmente es muy seguido por los dirigentes de Zaragoza que acelerarían por él.

Tomás Avilés, defensor nacido en Santa Cruz, se perfila para seguir su carrera en Europa y todo indica que la cúpula de la institución que lo busca estaría muy cerca de enviar una oferta para quedarse con él. Si bien su vínculo con el conjunto que milita en la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos expira en diciembre del 2026, hay serias chances de que termine antes de lo previsto para disputar la segunda división del fútbol español. Según trascendió, la negociación llegaría a buen puerto en los próximos días y el joven de Río Gallegos se convertiría en refuerzo del elenco aragonés.

Tomás Avilés, a un paso de jugar en el Zaragoza en la B de España

Quien mostró su interés por el defensor con pasado en Racing fue el director deportivo del club español, Txema Indias, quien apunta a que llegue a la brevedad. Claro que antes tendrían que abonar el valor del pase que es de seis millones de euros, muy cercano a lo que le pagó el Inter Miami a la "Academia" en 2023. A si vez, será el segundo jugador argentino que deja equipo estadounidense en poco menos de una semana, teniendo en cuenta la salida de Federico Redondo a Elche.

Con respecto a su debut en el conjunto de Avellaneda, Avilés se presentó en Primera División en febrero del 2023, cuando los entonces comandados por Fernando Gago le ganaron a Lanús por 2 a 1 en el marco de la quinta fecha de la Liga Profesional. El zaguero ingresó por el colombiano Johan Carbonero sobre el final del cotejo y jugó sólo los últimos 6 minutos añadidos por el árbitro. Ya en marzo del mismo año contra Sarmiento de Junín por el mismo torneo disputó su primer encuentro desde el arranque.

Tomás Avilés, en la mira del Zaragoza de la B de España

Los números de Avilés en su carrera

Clubes : Racing Club e Inter Miami de Estados Unidos.

: Racing Club e Inter Miami de Estados Unidos. Partidos jugados : 96.

: 96. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Leagues Cup 2023 y Supporter's Shield 2024 con el Inter Miami de Estados Unidos.

Cuándo vuelve Messi a jugar en Inter Miami tras la lesión

El astro rosarino generó preocupación en el equipo comandado por Mascherano después de la molestia sufrida en el duelo contra Necaxa de México por la Leagues Cup. La "lesión muscular leve" lo dejó afuera de dicho compromiso disputado el pasado 2 de agosto y está cada vez más cerca del regreso. Lo cierto es que la "Pulga" ya se entrenó a la par del grupo y tiene chances de estar contra Los Ángeles Galaxy en el cruce correspondiente a la Major League Soccer del sábado 16 del mencionado mes.