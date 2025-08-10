El llamativo elogio a Messi de un rival de la Selección Argentina: "Se negó"

Mientras se recupera de la lesión que sufrió con el Inter Miami en la segunda fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, Lionel Messi volvió a ser tema central de una charla entre personalidades destacadas del fútbol. El astro de la Selección Argentina recibe habitualmente elogios de sus colegas, quienes también comparten historias que compartieron con él al jugar a su lado o al enfrentarlo como rival. En esta ocasión, el que se refirió a él fue el australiano Jackson Irvine, quien actualmente vista la camiseta del FC St. Pauli de la Bundesliga.

En "Futbolistas Sin Filtro", un ciclo organizado por FIFPRO (el principal sindicato de jugadores a nivel mundial), el mediocampista de 32 años contó cómo vivió la previa del duelo contra la 'Albiceleste' en el Mundial de Qatar 2022, cuando vestía la camiseta del combinado de su país, y reveló una llamativa anécdota: "Ese aura de Messi, ese enfoque particular antes del partido... Nuestro entrenador Graham Arnold se negó a decir su nombre. Hacíamos nuestras reuniones y nuestras conversaciones tácticas antes del partido y él seguía diciéndole 'el número 10'", expresó, provocando la risa de los presentes.

El gran elogio de Josh Hart a Lionel Messi: "No lo podíamos evitar"

También estuvo presente en la charla Josh Hart, ex arquero inglés, quien se deshizo en elogios con el ex Barcelona y Paris Saint-Germain al recordar cuando le tocó enfrentarlo: "Cuando jugué contra él éramos un buen equipo. Manchester City vs. Barcelona, un muy buen equipo. Y no lo podíamos evitar, las conversaciones eran sólo sobre él, cómo lo vamos a parar y cómo será contra él. Y cuando juega a ese nivel... Necesitamos superestrellas en el fútbol y él es eso", sentenció.

Josh Hart (izquierda) y Jackson Irvine (centro) llenaron de elogios a Lionel Messi en el podcast "Futbolistas sin filtro".

Los números de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami de Estados Unidos

Partidos jugados : 69.

: 69. Goles : 58.

: 58. Asistencias : 28.

: 28. Títulos: Leagues Cup 2023 y MLS Supporter's Shield 2024.

Cuándo volverá a jugar Lionel Messi con la Selección Argentina

El próximo encuentro de la 'Albiceleste' será el próximo jueves 4 de septiembre frente a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en condición de local; cinco días después, el 9, cerrará su participación frente a Ecuador de visitante. La presencia de Messi en estos encuentros dependerá de su evolución física, su recuperación y que no recaiga de su molestia muscular en las próximas semanas.

Con Argentina ya clasificada a la cita mundialista, estos dos encuentros serán una gran ocasión para el entrenador de probar nuevos esquemas y jugadores, por lo que también existe la posibilidad de que la 'Pulga' ni siquiera integre la lista de convocados. Más adelante, en octubre, el combinado tendrá su primer amistoso de preparación frente a México y el ex Barcelona tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos y ponerse a punto.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el jueves 5 de diciembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Así lo confirmó la FIFA en los últimos días, tras semanas de especulaciones sobre la sede y fecha definitiva del evento. La ceremonia marcará el inicio formal del camino hacia la Copa del Mundo más ambiciosa de la historia, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales.