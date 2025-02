El campeón del mundo con la Selección Argentina que explicó cómo se dio su polémica salida de Boca: “Acuerdo”

Argentina ganó su tercer Mundial en Qatar 2022.

La reciente salida de Cristian Medina, que se negó a jugar en un duelo clave para Boca en el inicio de la era de Fernando Gago ha generado mucha repercusión entre los aficionados del cuadro xeneize. Lejos de Europa, el volante se convirtió en refuerzo de Estudiantes y ha traído el recuerdo de casos similares, al menos en cuanto a la imposibilidad de volver a jugar con la camiseta azul y oro.

Uno de estos casos fue el de Nahuel Molina, recordado por su brillante actuación en el Mundial de Qatar 2022, al que llegó consolidado dentro del plantel de Lionel Scaloni. De hecho, el lateral derecho asistió a Alexis Mac Allister contra Polonia en la fase de grupos y le hizo un gol a Países Bajos en los cuartos de final, además de que jugó los primeros noventa minutos contra Francia en la final del 18 de diciembre que la Selección Argentina ganó por penales.

Ahora bien, Molina es un jugador que se formó profesionalmente en Boca, donde tuvo su debut en 2016, aunque apenas llegó a jugar nueve partidos bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena. Sin minutos por decisión del entrenador, el defensor fue cedido a Defensa y Justicia y, a su regreso, lo enviaron nuevamente de préstamo a Rosario Central y volvió al equipo de La Ribera a inicios del 2020, pero sin chances de volver a vestir la camiseta.

Y es que el no haber llegado a un acuerdo con la dirigencia hizo que el lateral se marche en septiembre del 2020 al Unidese como agente libre, lo que inició su aventura por el fútbol europeo. A pesar de eso, Molina se mostró feliz con su paso por Casa Amarilla, tal como afirmó en una reciente entrevista con Infobae: “Yo con Boca estoy totalmente agradecido porque fue mi casa, fue el lugar donde crecí, donde aprendí un montón de cosas, donde hice amigos. Fue un lugar muy lindo para mí”.

“A mí me tocó irme a préstamo, volver, y que justo se me acaba el contrato, no llegar a un acuerdo con la dirigencia y tener que irme”, recordó el campeón del mundo, que reconoció que tuvo que buscarse su propio camino por “cuestiones futbolísticas” que le impidieron jugar en Boca. Si bien Molina intentó hacer lo mejor posible tanto en el “Halcón” como en el “Canalla” para tener otra oportunidad en el “Xeneize”, esta no se dio debido a un “malentendido”, como llamó el jugador de la Selección Argentina a su salida.

El presente de Molina

Tras poco menos de dos años en el fútbol italiano, Nahuel Molina se sumó al Atlético de Madrid en julio del 2022, a meses del Mundial de Qatar 2022. Allí, el lateral de la Selección Argentina se ha convertido en una pieza fundamental, tanto que en esta temporada lleva 27 partidos disputados, con un gol y tres asistencias y se ha perdido 12 encuentros, la mayoría por molestias musculares.