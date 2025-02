Medina se despidió de Boca con un duro ataque al Consejo de Fútbol de Riquelme: "Desplantes"

Cristian Medina atacó duramente al Consejo de Fútbol de Riquelme tras despedirse de Boca.

Cristian Medina, que ya debutó en Estudiantes de la Plata tras su polémica salida a través de Foster Gillett, se despidió este viernes de los hinchas de Boca Juniors con un fuerte mensaje contra el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme. El mediocampista, que había estado los dos últimos meses del 2024 sin jugar por un conflicto con la dirigencia del "Xeneize", se expresó públicamente por primera vez y no ocultó su enojo por la situación.

“Es el momento de despedirme. En primer lugar, quiero pedir disculpas a los hinchas, ya que si hay alguien que merece mis disculpas y mi agradecimiento son ustedes, que siempre estuvieron en todo momento. Como también agradecer a toda la gente de la pensión que me acompañó desde mis primeros días en el club, a mis técnicos, profes de inferiores, reserva, primera, utileros, cocineros, kinesiólogos, cuerpo médico y compañeros en todo este tiempo”, comienza la primera parte del posteo de Medina en redes sociales.

Sin embargo, luego cuenta su versión del conflicto que lo llevó a irse del club en el que debutó en 2021: "Cada uno sabe bien lo sucedido en estos últimos meses y yo decidí, por respeto a Boca Juniors y a mis compañeros, quedarme al margen de generar polémicas innecesarias puertas para afuera. Lamentablemente no fui el único que sufrió estos desplantes y esta falta de respeto/comunicación en este último tiempo".

“Como hincha, siempre voy a estar agradecido de haber podido cumplir mis sueños en el club de mis amores y ojalá el día de mañana podamos reencontrarnos”, finaliza el mensaje de Medina, que ya disputó dos partidos en el "Pincha", luego de que el empresario Gillett abonara 15 millones de dólares por la cláusula de recisión del futbolista nacido en Moreno.

Cómo fue el conflicto y la salida de Medina de Boca

A mediados 2024, Boca recibió una oferta del Fenerbahce por el volante de 22 años que, aunque no fue suficiente por la forma de pago ni por el monto, ambas partes quedaron en continuar las negociaciones para cerrar la operación en el siguiente mercado de pases, es decir, para comienzos del 2025.

El 22 de septiembre pasado, el equipo turco volvió a enviar un ofrecimiento por Medina. Si bien se acercaba a los 15 millones de la cláusula, la forma de pago seguía siendo una traba en las charlas y, tras rechazar la propuesta, Medina decidió plantarse y no jugar el 23 de dicho mes ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

A partir de ahí, el entrenador Fernando Gago tuvo varias conversaciones con el jugador y, al observar que no cambiaba su postura y con el apoyo de la dirigencia, decidió no convocarlo más y apartarlo del plantel. Con el correr de los días las posiciones de las partes no cambiaron, pero sobre los días finales de diciembre el estadounidense Gillet apareció y solucionó el problema pagando los millones de la cláusula. El último partido que disputó Medina con Boca fue el 19 de septiembre, en la derrota 3 a 0 frente a Tigre.

