Un directivo de River Plate liquidó a Verón y Gillett: "Desconfianza".

La llegada de Foster Gillett al fútbol argentino resultó ser problemática para los equipos que se involucraron en negocios con él. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, ya protagonizó un fuerte conflicto en su club con su director deportivo Marcos Angeleri por diferencias con el empresario estadounidense, al tiempo que otros equipos sufren la falta de pago en la compra de sus jugadores. Al igual que le pasó a Vélez con Valentín Gómez, River Plate no recibió los 11.5 millones de dólares correspondientes por Rodrigo Villagra y en la dirigencia del 'Millonario' hay gran malestar.

Así lo expresó Stéfano Di Carlo, secretario general del cuadro de Núñez, quien apuntó directamente contra el mandamás del 'Pincha': "Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza", sentenció, en referencia a la disputa que hubo cuando el conjunto platense (respaldado por el poderío económico del inversor) se metió en las negociaciones por Sebastián Driussi. "No hubo conversación cuando interfirió en una negociación con un jugador con el que no tenía vínculo ni consentimiento. Pudo haber influido en el precio del fichaje. Lo que pasó es tal cual lo que dijo Brito", añadió.

Por otra parte, Villagra, exvolante de Talleres de Córdoba, actualmente se entrena apartado del resto del plantel, con incertidumbre de lo que deparará el futuro para su carrera. El dirigente también liquidó a Gillett y dejó en clara su postura respecto de las Sociedades Anónimas Deportivas, un modelo que el magnate quiere implementar en nuestro país: "Esta dirigencia ratifica la condición de las sociedades civiles. No estamos a favor de las SAD".

El papelón de Gillett que afecta a River por el pase de Villagra

En River Plate se encendió una alarma inesperada en pleno inicio de competencia y mientras pone el foco en Independiente. Es que Foster Gillett, el magnate empresario relacionado a Estudiantes de La Plata, no depositó los millones de dólares por la compra del pase de Rodrigo Villagra y en la dirigencia comienza a haber preocupación en torno a la situación.

La noticia de que Gillett compraba el 100% de la ficha de Villagra en 11.5 millones de dólares sorprendió en el fútbol argentino. Y, ante todo, era un gran negocio para la "Banda" porque se deshacía de un jugador que no era prioridad para Marcelo Gallardo, que no había dejado buenas sensaciones luego de haber arribado a Núñez en 10 millones de la misma moneda. Sin embargo, la negociación aún no se hizo efectiva en las arcas del "Millo".

Di Carlo habló sobre el mercado de pases de River y el sueño del Mundial de Clubes: "Prioridad"

Así quedaron los Grupos del Mundial de Clubes 2025: River integrará el Grupo E junto con Inter de Milán, Monterrey y Urawa Red Diamonds.

El secretario general de River afirmó que el equipo no se retiró del mercado de pases luego de la fallida llegada de Lucas Esquivel. "Nuestra prioridad es generar recursos, tener un plantel competitivo y campeonar", señaló. Además, se refirió al Mundial de Clubes que el 'Millonario' disputará en junio: "La Copa Libertadores es el aspiracional histórico, pero creo que el Mundial de Clubes va a tener un relieve y una trascendencia que se va a consolidar como una de las competencias top", cerró.