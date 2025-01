Desde River, Brito lanzó un palazo para Verón, Gillett y Estudiantes: "No hago"

River Plate continúa en la búsqueda de refuerzos para el plantel que dirige Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2025 y uno de los apuntados es Sebastián Driussi. El delantero surgido en el "Millonario" está cada vez más cerca del regreso pero la dirigencia aún no concretó su vuelta. Para colmo, Estudiantes de La Plata -de la mano de Juan Sebastián Verón y Foster Gillett- se metieron en la negociación y esto enfureció a Jorge Brito. El presidente del elenco de Núñez salió al cruce contra ellos en las últimas horas.

En el diálogo con los medios acerca de esta cuestión que tiene en vilo a los hinchas, el directivo fue muy claro con sus palabras y no perdonó tanto a su par como al empresario. Es que mostraron interés en el delantero cuando ya se hablaba de un posible retorno a la "Banda" y hasta, según trascendió, hubo una oferta para quedarse con él. Todo este tema llegó a oídos del mandamás de River que no tardó en explotar.

"Habrá que preguntar a Austin si esa oferta llegó efectivamente, lo dicen todos los medios y debe ser cierto. Cada uno tiene derecho a ir por quien le parezca y el jugador tiene derecho a jugar en donde quiera... Entiendo que lo que manifiesta es que no jugaría en otro club que no sea River en Argentina", esbozó Brito con respecto a la idea de Driussi sobre su futuro. Acto seguido, lanzó una picante frase con respecto al accionar del "Pincha": "Yo no hago ofertas sin previamente tener el consentimiento del jugador si quiere jugar en River. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la que le prestan".

En cuanto a la negociación, el periodista Germán García Grova habló al respecto y reveló que el Austin FC. rechazó la última oferta hecha por el "Millonario". Sin embargo, también aclaró que la misma no está lejos de lo que pretenden, por lo que podrían llegar a un acuerdo en las últimas horas. Lo cierto es que la dirigencia del elenco que milita en la MLS de Estados Unidos continúa multando al delantero por estar ausente en la pretemporada teniendo contrato con la institución.

Sebastián Driussi, el apuntado por River que también quiere Estudiantes de La Plata

Los números de Driussi en River

Partidos jugados : 105.

: 105. Goles : 28.

: 28. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: Torneo Final 2014; Copa Campeonato 2014; Copa Sudamericana 2014; Recopa Sudamericana 2015 y 2016; Copa Libertadores 2015; Suruga Bank 2015 y Copa Argentina 2016.

