Nuevo papelón de Foster Gillett: sin club, Valentín Gómez entrena en una plaza en Italia

El traspaso del defensor al Udinese de Italia sigue sin concretarse por culpa del empresario estadounidense.

Valentín Gómez fue uno de los jugadores más destacados con Vélez Sarsfield de la Liga Profesional 2024, certamen en el que el 'Fortín' salió campeón tras vencer a Huracán por 2 a 0 en la última fecha. El defensor central de 21 años demostró un nivel extraordinario que lo colocó como uno de los futbolistas más buscados en este último mercado de pases: con varias ofertas a nivel local e internacional, su destino finalmente fue el Udinese de la Serie A, luego de una fallida llegada a Cruzeiro. Sin embargo, su presente dio un giro inesperado a causa de Foster Gillett, el empresario estadounidense que compró su ficha al conjunto de Liniers y que busca impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas en nuestro país.

Según informó Fernando Czyz para el medio Doble Amarilla, el jugador oriundo de San Miguel está entrenando con un preparador físico en una plaza de Údine, sin habilitación para sumarse al plantel. El motivo de esta situación es que Vélez no recibió el dinero de la rescisión de su contrato que debía abonar Gillett, por lo que el fichaje no se concretó oficialmente. Sin club, el zaguero está a la espera de que se defina su futuro y poder hacer su presentación en Italia; envió al 'Fortín' una solicitud para entrenar a contraturno en la instalaciones deportivas del Udinese, la cual fue rechazada por temor a una lesión que complique la transferencia.

Al igual que con Villagra y River, la negligencia de Gillett complica otro traspaso en el fútbol argentino

A mediados de la pasada semana, la noticia de que Gillett compraba el 100% de la ficha de Rodrigo Villagra en 11.5 millones de dólares sorprendió en el fútbol argentino. Y, ante todo, era un gran negocio para River Plate porque se deshacía de un jugador que no era prioridad para Marcelo Gallardo, que no había dejado buenas sensaciones luego de haber arribado a Núñez en 10 millones de la misma moneda. Sin embargo, la negociación aún no se hizo efectiva en las arcas del "Millo".

Según reveló TyC Sports, si bien Villagra ya firmó la cláusula de recisión del contrato con el club de Núñez, los 10 millones de dólares netos de la operación por el momento no ingresaron en la cuenta de River y eso le genera daños colaterales. En primer lugar, los directivos planeaban usar con ese dinero para cerrar a Kevin Castaño como refuerzo en el mercado de pases, el colombiano que llegaría para el mediocampo, y además, comenzar a buscar opciones tras la venta de Pablo Solari a Spartak de Moscú.

Gillett compró el pase del volante central por una cifra cercana a los 11.5 millones de dólares, aunque ese dinero aún no llegó a las arcas de River Plate.

Incluso, en el "Millonario" está al tanto de que Gillett hizo lo propio con Vélez en el caso de Valentín Gómez. El central izquierdo, una de las figuras más requeridas en el mercado de pases, firmó la cláusula de contrato por ocho millones y medio de dólares netos y se encuentra en Italia, a la espera de sumarse al Udinese, pero el empresario estidunidense no depositó la plata a la institución del "Fortín" y no puede firmar su vínculo.

River, Cruzeiro y ahora Udinese: las experiencias fallidas de Valentín Gómez

No es la primera vez que el defensor sufre complicaciones tras ser traspasado a otro club: en el mercado de pases anterior, el City Group compró su pase para que llegue a River Plate, pero por no pasar la revisión médica debido a un síndrome meniscal en su rodilla izquierda la operación se cayó por completo. También se truncó su arribo al Cruzeiro en esta ventana, luego de que el cuadro de Belo Horizonte no se ponga de acuerdo con Vélez en la forma de pago.

¿Qué pasa en Estudiantes entre Verón, Gillett y Angeleri?

Además de los resquemores entre el Presidente del club y el director deportivo, el propio exmediocampista también está molesto con el empresario norteamericano porque todavía no depositó en el "Pincha" los diez millones de dólares que le prometió antes de sellar el acuerdo. Si bien se estima que a finales de febrero dicho dinero estará disponible, la molestia persistirá igualmente porque según Ladaga "lo hizo pelearse con todo el fútbol argentino y Foster no le cumple a nadie...".

Si bien algunos refuerzos de renombre como Cristian Medina y Lucas Alario ya debutaron con esta camiseta, la situación de Rodrigo Villagra está empantanada desde hace rato. De hecho, el volante central que jugó en Talleres de Córdoba y River Plate se entrena desde hace diez días por su cuenta porque aún no sabe dónde se desempeñará en este 2025.