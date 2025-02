Arde Estudiantes por lo que pasó entre Verón, Gillett y Angeleri: "Renunciar"

Escándalo en Estudiantes entre Verón, Gillett y Angeleri.

El clima arde en Estudiantes de La Plata por lo que pasó entre el presidente Juan Sebastián Verón, el empresario Foster Gillett y el director deportivo Marcos Angeleri. En medio de un clima enrarecido tras el polémico mercado de pases, la interna entre los tres hombres fuertes mencionados también afecta indirectamente al entrenador Eduardo Domínguez.

De acuerdo con la información del periodista deportivo Pablo Ladaga en su canal de Youtube llamado La Verdad San Telmo, Angeleri estuvo a punto de renunciar tras una fuerte discusión con Verón por diferencias con el inversor estadounidense. Incluso, el relator comunicó que el director técnico se iría si se marcha el manager, ya que firmó el contrato durante su gestión.

¿Qué pasa en Estudiantes entre Verón, Gillett y Angeleri?

Además de los resquemores entre el Presidente del club y el director deportivo, el propio exmediocampista también está molesto con el empresario norteamericano porque todavía no depositó en el "Pincha" los diez millones de dólares que le prometió antes de sellar el acuerdo. Si bien se estima que a finales de febrero dicho dinero estará disponible, la molestia persistirá igualmente porque según Ladaga "lo hizo pelearse con todo el fútbol argentino y Foster no le cumple a nadie...".

Angeleri y Verón, disconformes con Gillett en Estudiantes.

Si bien algunos refuerzos de renombre como Cristian Medina y Lucas Alario ya debutaron con esta camiseta, la situación de Rodrigo Villagra está empantanada desde hace rato. De hecho, el volante central que jugó en Talleres de Córdoba y River Plate se entrena desde hace diez días por su cuenta porque aún no sabe dónde se desempeñará en este 2025.

Si bien hasta el momento cada protagonista permanece en su lugar, no se descarta que haya portazos de por medio si la plata no entra a la institución a más tardar a inicios de marzo. Antes de esa fecha deberá desarrollarse una Asamblea en el "León", en la que los socios votarán para abordar la oferta asociativa de Gillett, quien estaría interesado en negociar con el Jefe de Estado Javier Milei una agenda sobre proyectos de infraestructura y demás.

Eduardo Domínguez habló sobre los refuerzos de Estudiantes: "Te vas a dormir y llegó un jugador"

Consultado al respecto de tantos rumores sobre los fichajes y las salidas en el mercado de pases, el técnico del "Pincha" disparó en una conferencia de prensa: “Lo que estamos buscando es un central más. Te vas a dormir la siesta, te levantás y llegó un jugador. Te vas a dormir, vas a desayunar y llegaron tres más... Nosotros tenemos la tranquilidad de saber a qué estamos apuntando, cómo lo hacemos, qué es lo que estamos buscando. Después, con estas nuevas situaciones que están pasando, no me voy a meter”. Y cerró: "Para trabajar no nos influye. Ya lo hemos hablado con el grupo de jugadores, estuvo Sebastián (Verón) hablando también. Lo que pasa afuera va a pasar afuera, lo que pasa en el country es lo que es real. Mañana volvemos a entrenar y tengo los 27 jugadores que tengo. Nosotros trabajamos con armonía y con la tranquilidad de que sabemos lo que queremos ser".