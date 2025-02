Alerta en River Plate por la venta de Rodrigo Villagra: Foster Gillett aún no cumplió con lo firmado.

En River Plate se encendió una alarma inesperada en pleno inicio de competencia y mientras pone el foco en Independiente. Es que Foster Gillett, el magnate empresario relacionado a Estudiantes de La Plata, no depositó los millones de dólares por la compra del pase de Rodrigo Villagra y en la dirigencia comienza a haber preocupación en torno a la situación.

A mediados de la pasada semana, la noticia de que Gillett compraba el 100% de la ficha de Villagra en 11.5 millones de dólares sorprendió en el fútbol argentino. Y, ante todo, era un gran negocio para la "Banda" porque se deshacía de un jugador que no era prioridad para Marcelo Gallardo, que no había dejado buenas sensaciones luego de haber arribado a Núñez en 10 millones de la misma moneda. Sin embargo, la negociación aún no se hizo efectiva en las arcas del "Millo".

Según reveló TyC Sports, si bien Villagra ya firmó la cláusula de recisión del contrato con el club de Núñez, los 10 millones de dólares netos de la operación por el momento no ingresaron en la cuenta de River y eso le genera daños colaterales. En primer lugar, los directivos planeaban usar con ese dinero para cerrar a Kevin Castaño como refuerzo en el mercado de pases, el colombiano que llegaría para el mediocampo, y además, comenzar a buscar opciones tras la venta de Pablo Solari a Spartak de Moscú.

Incluso, en el "Millonario" está al tanto de que Gillett hizo lo propio con Vélez en el caso de Valentín Gómez. El central izquierdo, una de las figuras más requeridas en el mercado de pases, firmó la cláusula de contrato por ocho millones y medio de dólares netos y se encuentra en Italia, a la espera de sumarse al Udinese, pero el empresario estidunidense no depositó la plata a la institución del "Fortín" y no puede firmar su vínculo.

En el caso de Villagra, el problema es más grave. A diferencia de Gómez, el exjugador de Talleres de Córdoba no tiene club confirmado, aún no sabe dónde jugará y se entrena por su parte desde hace una semana. Aunque las primeras opciones habían sido el "Pincha" y el "Fortín", por la relación del norteamericano con dichos clubes, ambas opciones fueron descartadas y surgió un supuesto interés de Spartak de Moscú que, hasta el momento, no se materializó concretamente.

A los allegados a Foster no los desespera la situación y confían en que el dinero que debe recibir River por Villagra será girado en los próximos días, ya que solo se trata de un "problema burocrático". Aún así, en los clubes argentinos sonó un alerta y las promesas del estadounidense ya las observan de reojo.

Villagra, a la espera de saber dónde jugará.

Los números de Rodrigo Villagra en su carrera

Partidos: 192.

Goles: 0.

Asistencias: 6.

River va a fondo por el último refuerzo para Gallardo tras el acuerdo con Esquivel

En las últimas horas, el cuadro de Núñez apuró las negociaciones por Castaño, mediocampista de 24 años que actualmente se encuentra en Krasnodar de Rusia. El volante de la Selección de Colombia, quien este martes fue titular en el amistoso de pretemporada entre su equipo y Dinamo Moscú, ya expresó su deseo de vestir la camiseta roja y blanca. Si bien no trascendieron los detalles del ofrecimiento, River ofreció pagar por el 75% de su pase al no querer abonar los 10 millones de dólares que el conjunto ruso exigió por la totalidad de su ficha.

Para el 'Muñeco', adquirir un 'cinco' que pueda darle descanso a Enzo Pérez es una prioridad. Además, el periodista Gustavo Yarroch de ESPN informó que el ex Estudiantes de La Plata padece "una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho", por lo que está en duda para el clásico contra el 'Rojo' que se disputará el próximo sábado a partir de las 20:15 horas.