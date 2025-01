Verón rompió el silencio y reconoció lo que todos pensaban: "Mileista"

Juan Sebastián Verón volvió a ser noticia luego de dar detalles acerca del acuerdo con el empresario Foster Gillett para Estudiantes de La Plata. El presidente del club platense dialogó con el periodista Ariel Senosiaín en el ciclo No veo la hora de DSports Radio y lanzó un revelador comentario con respecto a esta cuestión que trajo polémica en el fútbol argentino. Sin embargo, no fue lo único a lo que apuntó el mencionado exjugador de la Selección Argentina en sus declaraciones.

Es que hace pocos días recibió una fuerte crítica por parte de Jorge Brito, mandamás de River Plate, por lo que aprovechó la ocasión para responderle de manera contundente. Pero eso no fue lo más destacado de la mencionada entrevista, ya que los dichos sobre el "Pincha" llamaron aún más la atención. El motivo tiene que ver precisamente con su vínculo con la política, desde Néstor Kirchner hasta el presente con Javier Milei en el poder.

Si bien el presidente de Estudiantes de La Plata aclaró que no tiene partido político, también añadió que, en su opinión, "la parte social de un club tiene que estar alimentada por el privado. Si eso me hace más 'mileista' o 'peroncho' no tengo idea". A su vez, reconoció que tuvo diálogo con el fallecido expresidente de la Nación y no se definió como kirchnerista. De hecho, teniendo en cuenta que recientemente declaró que el club no será una SAD, poco después reconoció: "Posiblemente todo esto me acerque más a la política de Milei, porque estoy a favor del ingreso de capitales, pero tiene que estar claro para el club y tiene que haber una ley".

En cuanto a la respuesta contra Brito, Verón contó lo que sucedió en las charlas que mantuvieron con Sebastián Driussi: "Foster es amigo del dueño del Austin y nosotros hicimos una averiguación por el jugador, pero el representante me dijo que en Argentina sólo juega en River. Brito dijo que nos prestan plata y un préstamo no tiene que molestarle si maneja un banco, prestó plata toda la vida. Es una cuestión de inseguridad del presidente de River porque ven un competidor".

Brito liquidó a Verón, Gillett y Estudiantes por el caso Driussi

River Plate continúa en la búsqueda de refuerzos para el plantel que dirige Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2025 y recientemente cerró a Sebastián Driussi. El delantero surgido en el "Millonario" regresó luego de que la dirigencia concrete su vuelta. Para colmo, Estudiantes de La Plata -de la mano de Juan Sebastián Verón y Foster Gillett- se metieron en la negociación y esto enfureció a Jorge Brito. El presidente del elenco de Núñez salió al cruce contra ellos en las últimas horas.

"Habrá que preguntar a Austin si esa oferta llegó efectivamente, lo dicen todos los medios y debe ser cierto. Cada uno tiene derecho a ir por quien le parezca y el jugador tiene derecho a jugar en donde quiera... Entiendo que lo que manifiesta es que no jugaría en otro club que no sea River en Argentina", esbozó Brito con respecto a la idea de Driussi sobre su futuro. Acto seguido, lanzó una picante frase con respecto al accionar del "Pincha": "Yo no hago ofertas sin previamente tener el consentimiento del jugador si quiere jugar en River. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la que le prestan".