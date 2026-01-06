Racing va por un refuerzo de Selección y ya hubo un llamado en el mercado de pases

Racing va por un refuerzo de Selección en el mercado de pases.

Racing sigue a pleno en el mercado de pases y va por más refuerzos, luego de haber encaminado las incorporaciones de los mediocampistas ofensivos Valentín Carboni y Matko Miljevich. Ahora, la dirigencia liderada por Diego Milito acelera por otros fichajes para intentar darle todos los gustos al entrenador Gustavo Costas. La prioridad en esta oportunidad es la defensa.

El elegido para ocupar el lateral derecho es nada menos que Santiago Arias, el defensor de casi 34 años que ha pasado por la Selección de Colombia y Atlético de Madrid de España, entre otros sitios. El club de Avellaneda necesita a un futbolista en esa posición para competir con el uruguayo Gastón Martirena, después de la salida de Facundo Mura en libertad de acción rumbo al Inter Miami de Lionel Messi en Estados Unidos.

Racing quiere a Santiago Arias, lateral derecho de la Selección de Colombia

El defensor quedó libre de Bahía de Brasil, por lo que en el caso de arribar a la "Academia" lo haría solamente por el contrato, sin la necesidad de pagar aparte el pase. Se trata de un jugador que, al igual que Martirena, se destaca más por la proyección en ataque que por la marca, lo cual igualmente no sería un problema si pasa a ser carrilero por ese sector en una eventual línea de cinco de Costas. Con velocidad y precisión para los centros a la hora de llegar hasta el fondo de la cancha, no se destaca tanto para el retroceso y su elevada edad es una inquietud en ese sentido también.

A lo largo de su destacada trayectoria en el fútbol profesional, Arias vistió las camisetas a nivel clubes de La Equidad de Colombia, Sporting Lisboa de Portugal, PSV Eindhoven de Países Bajos, Atlético de Madrid de España, Bayer Leverkusen de Alemania, Granada de España, Cincinnati de Estados Unidos y Bahía de Brasil. Entre todos ellos, fue campeón ocho veces.

Los otros laterales derechos en la mira de Racing

Además de Arias, en este mercado de pases se mencionaron en ese puesto a Tomás Guidara (Huracán), Eros Mancuso (Fortaleza de Brasil) y Lucas Blondel (Boca Juniors). De cualquier manera, no se descarta que las búsquedas vayan por otro lado en las próximas semanas.

Santiago Arias, interesante lateral derecho de la Selección de Colombia.

Los números de Santiago Arias a nivel clubes en su carrera

406 partidos oficiales.

18 goles.

38 asistencias.

8 títulos conseguidos.

Las estadísticas de Arias en la Selección de Colombia mayor