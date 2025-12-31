Racing ofertó una vez más por Miljevich: el rol clave de Costas en la negociación

Racing dio un paso clave en el mercado de pases y presentó una oferta formal por Matko Miljevich, el refuerzo que pidió Gustavo Costas para el 2026.

A horas de que comience el mercado de pases del fútbol argentino, Racing intensificó las gestiones por Matko Miljevich, el nombre que encabeza la lista de prioridades para reforzar el plantel. En las últimas horas, la dirigencia de la "Academia" elevó una propuesta formal a Huracán con la intención de destrabar una negociación que se volvió central en Avellaneda y que cuenta con un protagonista clave: Gustavo Costas.

El entrenador considera al mediocampista creativo como una pieza fundamental para darle mayor fluidez y variantes ofensivas al equipo desde el inicio de la pretemporada, y su participación directa fue determinante para que las charlas avanzaran.

La nueva oferta de Racing y la postura de Huracán

Según informó el diario Olé, Racing presentó una oferta cercana a los 2.800.000 dólares por el 80% del pase de Miljevich, mejorando sensiblemente las condiciones iniciales, que habían sido de 2,5 millones. Si bien en Parque Patricios todavía no dieron una respuesta definitiva, las diferencias económicas se redujeron y el clima de negociación es mucho más favorable que semanas atrás.

Huracán, por su parte, mantiene su postura y pretende alrededor de 3.200.000 dólares por ese mismo porcentaje de la ficha. En una instancia previa, la Academia evaluó incluir a Martín Barrios como parte de pago, pero la propuesta fue rechazada: el Globo prioriza una operación en efectivo para fortalecer sus finanzas.

Mientras los clubes continúan discutiendo cifras y condiciones, Racing dio un paso importante puertas adentro. La dirigencia ya alcanzó un acuerdo de palabra con Matko Miljevich por un contrato de cuatro temporadas, un avance que resulta clave para sostener el optimismo en Avellaneda.

Desde el entorno del futbolista también transmiten confianza en que la transferencia llegará a buen puerto. El volante de 24 años ve con muy buenos ojos la posibilidad de sumarse a la Academia y considera que el proyecto deportivo puede ser determinante para su crecimiento.

El rol determinante de Gustavo Costas

Uno de los factores que inclinó la balanza a favor de Racing fue el involucramiento directo de Costas. El DT mantuvo varias conversaciones telefónicas con Miljevich para expresarle su deseo de contar con él y explicarle el rol que tendría dentro del equipo.

Costas entiende que el mediocampista puede aportarle creatividad, dinámica y llegada al área, atributos que busca potenciar de cara a la próxima temporada. Ese respaldo personal terminó de seducir al jugador, que hoy prioriza a Racing por encima de otras alternativas.

El interés desde Brasil y la decisión de Miljevich

En paralelo a las negociaciones con Huracán, Cruzeiro apareció en escena desde Brasil y mostró interés por el mediocampista. Sin embargo, Miljevich fue claro con su entorno: su prioridad es continuar en el fútbol argentino y vestir la camiseta de Racing.

El futbolista considera que adaptarse a un nuevo país, a otro idioma y a un fútbol distinto podría retrasar sus objetivos personales. Una buena etapa en la Academia, en cambio, aparece como una oportunidad concreta para relanzar su carrera y acercarse a una eventual convocatoria para el Mundial 2026 con la selección de Estados Unidos.

El plan de Racing en el mercado de pases

Hasta el momento, Racing no concretó incorporaciones en este mercado de pases, pero la idea es clara. Además del exjugador de Argentinos Juniors y Newell's Old Boys, el club apunta a sumar un lateral derecho y un centrodelantero, siempre y cuando se concreten algunas salidas que liberen cupos y presupuesto.

En ese sentido, ya se confirmaron varias bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto y Agustín Almendra. Este último fue transferido al Necaxa de México por una cifra cercana a los 2.500.000 dólares, una operación que le dio oxígeno económico a la Academia.