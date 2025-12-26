Racing no pudo cerrar el refuerzo que pidió Costas y va por un ex-Boca que brilla en Brasil

Racing no logró avanzar por un jugador que pidió Gustavo Costas en el mercado de pases y activó un plan alternativo: un ex Boca que se destaca en Brasil.

El mercado de pases le presentó el primer obstáculo a Racing en la búsqueda de refuerzos. Las negociaciones por Matko Miljevic se enfriaron ante las diferencias económicas con Huracán y, frente a ese escenario, la "Academia" ya tiene una alternativa: Franco Cristaldo, exjugador de Boca Juniors y actual figura de Gremio, que es del gusto de Gustavo Costas.

Desde el inicio de la ventana de transferencias, Miljevic fue señalado como la prioridad de Racing para reforzar el mediocampo creativo. El volante de Huracán incluso avanzó en un acuerdo personal por un contrato de cuatro temporadas, pero el entendimiento entre clubes nunca terminó de cerrarse.

El principal punto de conflicto está en el monto de la transferencia. Huracán pretende entre 4 y 4,5 millones de dólares por el 80 o el 100 por ciento del pase, una cifra que en Avellaneda consideran elevada y que, por ahora, frena cualquier avance concreto.

Si bien desde el entorno del jugador mantienen el optimismo y creen que la operación puede destrabarse, el paso de los días sin acuerdo obligó a Racing a mirar otras opciones para no quedar relegado en el mercado.

Franco Cristaldo, el plan B que gana fuerza

Ante la falta de avances por el exfutbolista de Newell's Old Boys y Argentinos Juniors, el diario Olé reveló que el nombre que comenzó a tomar mayor protagonismo es el de Cristaldo. Surgido en Boca y con un muy buen paso previo por Huracán, el mediocampista ofensivo milita en Gremio desde 2023 y atraviesa un presente de continuidad en el fútbol brasileño.

Cristaldo encaja en el perfil que busca el entrenador académico: un volante con capacidad para jugar entre líneas, llegada al área con gol y experiencia internacional. Además, su pasado en el fútbol argentino y su adaptación previa al medio lo colocan como una alternativa viable si Racing decide acelerar.

Los números de Cristaldo en Brasil

Gastón Lodico, el jugador que husta en Racing si no propera lo de Miljevich.

Durante la temporada 2025, Cristaldo acumuló 46 partidos oficiales con Gremio, mostrando regularidad y presencia en la rotación del equipo. En el Brasileirao disputó 30 encuentros, 11 de ellos como titular, con un gol y tres asistencias.

También tuvo participación en la Copa Sudamericana, donde jugó cinco partidos —tres desde el arranque—, aunque el conjunto brasileño quedó eliminado en la fase previa a los octavos de final ante Alianza Lima. Más allá de esa eliminación, su rendimiento individual fue valorado positivamente.

Gastón Lodico, la otra alternativa en carpeta

Además de Cristaldo, Racing también mantiene en el radar a Gastón Lodico, mediocampista de Instituto. El jugador de 27 años llegó al club cordobés en 2023 y fue una de las figuras del equipo durante el último Clausura.

Lodico disputó 16 partidos, todos como titular, y aportó dos goles y una asistencia, destacándose por su regularidad y protagonismo. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, al igual que Cristaldo, lo que implica negociaciones formales si Racing decide avanzar.

Los tiempos y la estrategia de Racing

La dirigencia de Racing definirá un plazo límite para insistir por Miljevic. Si las diferencias económicas con Huracán se mantienen, la "Academia" acelerará de manera decidida por alguna de las alternativas que ya tiene estudiadas.

El enganche es uno de los cuatro puestos que Racing pretende reforzar en este mercado de pases, junto a un lateral derecho, un volante mixto y un centrodelantero. La prioridad está clara y el margen de espera no será eterno.

Mientras tanto, el mercado sigue abierto y el club busca no perder tiempo. Si no es Miljevic, el camino parece conducir directamente hacia Brasil, con Cristaldo como el nombre que empieza a ganar terreno en Avellaneda.