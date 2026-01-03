Chau Racing: los 9 jugadores que se van del equipo de Costas antes de la pretemporada

Racing Club afrontará el 2026 de la mano de Gustavo Costas con el objetivo de volver a salir campeón en un año en el que jugará tantos los torneos locales como la Copa Sudamericana que ganó en 2023. El DT sabe que sufrió 9 bajas antes del comienzo de la pretemporada este sábado 3 de enero y, para colmo, todavía no tuvo refuerzos. Por supuesto, algunas serán de peso pensando en lo que se viene en los próximos meses.
Algunas de las más llamativas fueron las de Gabriel Arias, Luciano Vietto y Agustín Almendra, aunque con el paso de los días se confirmaron más todavía. A su vez, se dieron algunos regresos como los de Baltasar Rodríguez y Matías Tagliamonte. Mientras la dirigencia comandada por Diego Milito espera por Matko Milijevic y Valentín Carboni, perderá a otros futbolistas entre los que hay algunos que ni siquiera sumaron minutos en el último tiempo.
Las 9 bajas que sufrió el Racing de Costas en el mercado de pases 2026
- Gabriel Arias: libre a Newell's.
- Gastón "Chila" Gómez: préstamo a Deportivo Riestra.
- Facundo Mura: libre y cerca del Inter Miami.
- Juan Manuel Elordi: se va a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza.
- Máximo Paredes: a préstamo a Quilmes.
- Agustín Almendra: vendido al Necaxa de México.
- Luciano Vietto: se fue libre.
- Johan Carbonero: vendido al Inter de Porto Alegre.
- Ramiro Degregorio: se va a préstamo al Liverpool de Uruguay.
Cómo está el mercado de pases para Racing en 2026
Hasta el momento, la "Academia" no cerró refuerzos de cara a una nueva temporada. Quien está muy cerca de sumarse al plantel es Valentín Carboni, por quien Diego Milito mantiene charlas con Javier Zanetti -vicepresidente del Inter de Milán- para sellar el acuerdo. Por otro lado, también están interesados en el volante estadounidense Matko Milijevic, figura de Huracán con quien también mantienen negociaciones pero todavía no llegaron a buen puerto.
El fixture de Racing para el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2025
- Gimnasia de La Plata vs. Racing - Fin de semana del 25 de enero.
- Racing vs. Rosario Central - Semana del 28 de enero.
- Tigre vs. Racing - Fin de semana del 1 de febrero.
- Racing vs. Argentinos Juniors- Fin de semana del 8 de febrero.
- Banfield vs. Racing - Fin de semana del 15 de febrero.
- Boca vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- Racing vs. Independiente Rivadavia - Semana del 25 de febrero.
- Atlético Tucumán vs. Racing - Fin de semana del 1 de marzo.
- Racing vs. Huracán - Fin de semana del 8 de marzo.
- Sarmiento vs. Racing - Semana del 11 de marzo.
- Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto - Fin de semana del 15 de marzo.
- Belgrano vs. Racing - Fin de semana del 22 de marzo.
- Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril.
- Copa Sudamericana- fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 7 de abril.
- Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.
- Copa Sudamericana - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 14 de abril.
- Aldosivi vs. Racing - Fin de semana del 19 de abril.
- Racing vs. Barracas Central - Fin de semana del 26 de abril.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 28 de abril.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 5 de mayo.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 19 de mayo.
- Copa Libertadores - fase de grupos con rival y fecha a definir - semana del martes 26 de mayo.