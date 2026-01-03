Chau Racing: los 9 jugadores que se van del equipo de Costas antes de la pretemporada

Chau Racing: los 9 jugadores que se fueron van de la pretemporada

Racing Club afrontará el 2026 de la mano de Gustavo Costas con el objetivo de volver a salir campeón en un año en el que jugará tantos los torneos locales como la Copa Sudamericana que ganó en 2023. El DT sabe que sufrió 9 bajas antes del comienzo de la pretemporada este sábado 3 de enero y, para colmo, todavía no tuvo refuerzos. Por supuesto, algunas serán de peso pensando en lo que se viene en los próximos meses.

Algunas de las más llamativas fueron las de Gabriel Arias, Luciano Vietto y Agustín Almendra, aunque con el paso de los días se confirmaron más todavía. A su vez, se dieron algunos regresos como los de Baltasar Rodríguez y Matías Tagliamonte. Mientras la dirigencia comandada por Diego Milito espera por Matko Milijevic y Valentín Carboni, perderá a otros futbolistas entre los que hay algunos que ni siquiera sumaron minutos en el último tiempo.

Las 9 bajas que sufrió el Racing de Costas en el mercado de pases 2026

Gabriel Arias : libre a Newell's.

: libre a Newell's. Gastón "Chila" Gómez : préstamo a Deportivo Riestra.

: préstamo a Deportivo Riestra. Facundo Mura : libre y cerca del Inter Miami.

: libre y cerca del Inter Miami. Juan Manuel Elordi : se va a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza.

: se va a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza. Máximo Paredes : a préstamo a Quilmes.

: a préstamo a Quilmes. Agustín Almendra : vendido al Necaxa de México.

: vendido al Necaxa de México. Luciano Vietto : se fue libre.

: se fue libre. Johan Carbonero : vendido al Inter de Porto Alegre.

: vendido al Inter de Porto Alegre. Ramiro Degregorio: se va a préstamo al Liverpool de Uruguay.

Facundo Mura es una de las 9 bajas de Racing en el mercado de pases

Cómo está el mercado de pases para Racing en 2026

Hasta el momento, la "Academia" no cerró refuerzos de cara a una nueva temporada. Quien está muy cerca de sumarse al plantel es Valentín Carboni, por quien Diego Milito mantiene charlas con Javier Zanetti -vicepresidente del Inter de Milán- para sellar el acuerdo. Por otro lado, también están interesados en el volante estadounidense Matko Milijevic, figura de Huracán con quien también mantienen negociaciones pero todavía no llegaron a buen puerto.

