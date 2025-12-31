Refuerzos Racing 2026: qué puestos busca reforzar Costas en el mercado de pases

Gustavo Costas espera refuerzos para su Racing.

Racing busca dejar de lado lo que fue un cierre de año agridulce, en el que no logró concretar en títulos lo que fueron sus grandes campañas en el ámbito local e internacional. Es que el equipo de Gustavo Costas consiguió llegar a semifinales de la Copa Libertadores (donde perdió ante Flamengo) y llegó a la final del Clausura, donde se le escapó por pocos minutos el partido frente a Estudiantes de La Plata.

Ahora, la Academia tendrá enfrente en este 2026 la chance de jugar nuevamente la Copa Sudamericana, competencia que ganó por primera vez en 2023. Y tratará de volver a ser protagonista en el Apertura. Para esto, Costas renovó en los últimos días su contrato y pidió refuerzos para poder levantar la vara. Un reclamo que hizo en varias ocasiones y que renueva en esta ocasión: manterner la competitividad e ir en búsqueda de más.

Cuáles son los puestos que quiere reforzar Costas

Los puestos que se buscan en Racing son un arquero suplente, dos laterales derechos, un volante mixto, un volante ofensivo y un delantero para tener más recambio en la zona de Maravilla Martínez.

Los jugadores que quiere Racing

Para el lateral derecho, la prioridad es Eros Mancuso. El jugador viene de descender con Fortaleza, pero su nivel individual fue sólido y eso abrió una oportunidad de mercado que Racing ya empezó a explorar. Por detrás aparece en el radar Lucas Blondel, quien no encuentra lugar en Boca desde hace varios meses y está buscando un lugar en algún otro club para poder tener más minutos, mientras que otra opción que se baraja es la de Santiago Arias, lateral colombiano con pasado en Atlético de Madrid, quien viene de quedar libre de Bahía.

Eros Mancuso, un nombre que gusta.

La necesidad de encontrar variantes en ese lugar pasa por la confirmada salida de Facundo Mura, que se suma a que podría llegar a ser vendido Gastón Martirena. Y en ese puesto, Costas quiere principalmente contar con jugadores con buena proyeccción en ataque, dada su manera de jugar con línea de tres y laterales volantes por las bandas. Esto obliga a la dirigencia a manejarse con velocidad.

Qué futbolistas vuelve a la Academia

El DT contará con varios jugadores que vuelven de sus respectivos préstamos. Uno de ellos es Baltasar Rodríguez, quien ya estuvo al mando del entrenador antes de partir al Inter Miami, equipo con el que ganó la MLS. Otro que también estará a disposición es Matías Tagliamonte, quien se terminó ganando la titularidad en Unión de Santa Fe a base de muy buenos rendimientos.