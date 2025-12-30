Fin en Racing: Gustavo Costas pierde a otros dos jugadores para 2026

Los dos jugadores más que se van de Racing en 2026.

Racing pierde a dos jugadores más para el 2026, después de las salidas de cuatro futbolistas de peso en el plantel profesional como Gabriel Arias, Facundo Mura, Agustín Almendra y Luciano Vietto. En esta oportunidad, Gustavo Costas no podrá contar con un par de protagonistas surgidos en las divisiones inferiores: el arquero Gastón "Chila" Gómez y el delantero Ramiro Degregorio.

Mientras que el ex Vélez Sarsfield y San Lorenzo jugará en Deportivo Riestra a los 29 años, todo indica que el atacante de 22 años vestirá la camiseta de Liverpool de Uruguay. A la espera de ambos anuncios oficiales, los jugadores mencionados no integrarán la plantilla de la institución de Avellaneda en la próxima temporada.

Racing deja ir a Chila Gómez y a Degregorio en 2026

Chila Gómez

El guardavalla regresa del préstamo en Deportes Concepción de Chile y podía ser una alternativa para ser suplente de Facundo Cambeses. Sin embargo, no será tenido en cuenta por Costas y ese sitio sería ocupado por Matías Tagliamonte, de buen último campeonato bajo los tres palos de Unión de Santa Fe. Antes de oficializar su llegada al "Malevo", el marplatense de 1.90 metro extenderá su contrato con la "Academia" hasta diciembre del 2027.

Con el equipo de Avellaneda, Gómez acumuló 53 partidos oficiales con 43 goles recibidos, 25 vallas invictas y tres títulos conseguidos. Ahora, tendrá la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana y los certámenes nacionales con los colores de Riestra.

Degregorio

El delantero juvenil quedó demasiado relegado en Racing durante el 2025 por las presencias en su posición de Santiago Solari, Duván Vergara, Tomás Conechny, Adrián Fernández y Luciano Vietto, entre otros. Por lo tanto, se marchará cedido a Liverpool de Uruguay por una temporada con una opción de compra que rondará el millón de dólares por el 80% del pase. Si bien fue uno de los mejores jugadores de las inferiores en los últimos tiempos, no tuvo demasiadas oportunidades en la Primera con el director técnico actual.

Degregorio deja Racing luego del poco rodaje en 2025.

Los que vuelven a Racing en 2026

En contraposición a Gómez y Degregorio, que se alejarán, por ahora serán tenidos en cuenta Matías Tagliamonte (27 años), Tobías Rubio (21) y Baltasar Rodríguez (22). Mientras que el arquero continuará para ser el principal relevo de Cambeses tras el buen paso por Unión, el defensor vuelve de Defensa y Justicia y puede llegar a ser tenido en cuenta como recambio de Gastón Martirena en el lateral derecho tras la salida de Mura en libertad de acción. Por último, el mediocampista ofensivo regresó de la cesión en el Inter Miami de Lionel Messi, que decidió no hacer uso de la opción de compra por cinco millones de dólares.