Salió campeón con Racing, se fue peleado con la dirigencia y ahora quiere volver: "Soy hincha"

Salió campeón con Racing, se fue peleado con la dirigencia y quiere volver

Un exjugador de Racing que se fue poco después de salir campeón y no en buenos términos con la dirigencia comandada por Diego Milito rompió el silencio tras su desvinculación. En una reciente entrevista habló sobre un posible regreso a Avellaneda y habló de lo que significa para él la "Academia". Se trata de Roger Martínez, delantero colombiano que emigró tras la finalización de su contrato con el club y habiendo ganado la Copa Sudamericana en 2024.

El atacante que en algún momento estuvo en el radar de Boca Juniors pero nunca concretó su llegada dialogó con ESPN acerca de su presente y no se guardó nada. Ante la expiración de su contrato el pasado 31 de diciembre no hubo renovación, por lo que se decidió por seguir su carrera en otro equipo y se sumó al plantel del Al-Taawoun de Arabia Saudita. Con un destino muy distinto al que esperaba hace 8 meses atrás, ahora el atacante de 31 años no descarta la vuelta y lo dejó en claro.

Roger Martínez y el guiño para su regreso a Racing

"Racing siempre va a tener lugar en mí corazón. No soy hincha de ningún equipo en Colombia, soy y me hice de Racing. Desde que llegué a Argentina siento ese amor. Racing va a tener el primer lugar pero uno nunca sabe", esbozó Martínez en diálogo con la señal de Disney. A su vez, envió un mensaje directo para todlos fanáticos de la "Academia" debido a lo que vivió en el club en el que dio sus primeros pasos desde el Predio Tita Mattiuzzi. "Siempre estoy muy agradecido con los hinchas por lo que es Racing. Todos los días me hacen ver lo que es ese cariño y me demuestran ese amor. Soy un bendecido por Dios por todo lo que me tocó vivir en Racing. Lo que se dio fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado", agregó.

A su vez, el delantero se refirió puntualmente a su salida y sostuvo que le hubiese gustavo seguir, "pero son cosas que se me salen a mí de las manos. A la nueva dirigencia entiendo que por ahí las cosas les iban a un poco más difíciles conmigo". Por otro lado, remarcó que necesitaba nuevos retos y ambas partes hicieron esfuerzo para llegar a un acuerdo "pero a veces las cosas no se dan". Por último, el atacante con pasado en el América de México añadió: "Mí cariño siempre va a ser el mismo, siempre voy a seguir a Racing y desearle lo mejor, los hinchas se lo merecen".

Roger Martínez habló de un posible regreso a Racing

Los números de Roger Martínez con la camiseta de Racing

Partidos jugados : 80.

: 80. Goles : 24.

: 24. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: Copa Sudamericana 2024.

Los llamados de Boca por Roger Martínez y la decisión de volver a Racing

Mientras vestía los colores de la "Águilas" de México, el "Xeneize" preguntó condiciones para contratarlo pero nunca llegaron a un acuerdo. De hecho, en la entrevista el delantero contó que en varias ocasiones se fijaron en él y hasta tuvo conversaciones pero no concretaron. De hecho, cuando la "Academia" lo buscó en la presidencia de Víctor Blanco no lo dudó y aceptó la oferta.