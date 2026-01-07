Cambia el recorrido de una importante línea de colectivos por tiempo indefinido.

Una importante línea de colectivos anunció un cambio en su recorrido a partir del lunes 5 de enero. Esta modificación se debe a obras públicas que le impedirán pasar por ciertas calles, obligándolo a cambiar ciertas paradas clave por tiempo indefinido.

Precisamente, la empresa SAETA dio a conocer que modificará algunos de sus recorridos más importantes en la Ciudad de Salta debido a obras públicas sobre la Ruta Nacional 51 en el área de acceso a San Luis. De este modo, los pasajeros que tomen estas líneas habitualmente deberán tener en cuenta estos cambios que pueden afectar sus horarios y rutinas.

Qué líneas cambian su recorrido y cuáles serán las nuevas paradas

Las líneas afectadas son las líneas Quijano, La Silleta, 8A, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste, que son de las más utilizadas a la hora conectar la capital con el área metropolitana.

De este modo, los nuevos recorridos quedarán dispuestos con las siguientes paradas:

Quijano, La Silleta, 8A y Encón:

Hacia la ciudad : Avenida Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste en Circunvalación, Avenida Banchick a recorrido habitual.

: Avenida Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste en Circunvalación, Avenida Banchick a recorrido habitual. Hacia el Quijano: Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y retorna a Avenida Banchick para continuar su itinerario.

Troncal Circunvalación Oeste:

Hacia zona Colón: Desde circunvalación baja a la colectora cruzando la RN 51 hasta llegar a la nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel a la altura de la ruta provincial 95, en que retomará la circunvalación para seguir su itinerario habitual.

Cambia el recorrido de una importante línea de colectivos por tiempo indefinido.

En 2025 el costo del transporte estuvo por encima de la inflación

Si bien aún resta conocer la inflación del mes de diciembre de 2025 - que se dará a conocer el 13 de enero - el costo del transporte durante el año quedó en un 37%, con una suba mensual del 2,3%, por lo que estará por encima del acumulado anual. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) realizó un minucioso análisis de los distintos componentes e insumos que se utilizan en el transporte y, de enero a diciembre, la evolución de los precios quedó en un 37,03% en general, siendo el combustible, el patentamiento y las tasas con subas por encima del 40% e incluso algunos ítems arriba del 70%.

Tras un primer semestre con ajustes moderados, el Índice de Costos de Transporte (ICT) comenzó a acelerarse a partir de julio y marcó un pico del 4%. Luego siguieron aumentos del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre. Aunque el aumento de diciembre fue menor al de los meses previos, se confirmó la tendencia de aceleración que los costos del sector mostraron desde la segunda mitad de 2025, impulsados principalmente por el combustible. Así, en el último mes de 2025 volvió a destacarse el gasoil, con un alza del 4,4%, luego del incremento récord de noviembre (7,3%).