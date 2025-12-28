El nuevo ramal de la línea 12 fue autorizado a circular inicialmente por un plazo de 180 días,

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) buscá instalar de forma permanente el ramal de la línea 12 de colectivos por la estación Hipólito Yrigoyen de la línea Roca y el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), en Barracas, que había comenzado a circular en forma experimental en julio.

La iniciativa será sometida a un foro virtual de participación ciudadana por un plazo de 15 días, siguiendo el mecanismo adoptado por el Gobierno porteño para todos los cambios en los recorridos de transporte público.

¿Cómo será el nuevo ramal de la línea 12 de colectivos?

El nuevo ramal de la línea 12 fue autorizado a circular inicialmente por un plazo de 180 días, con el fin de evaluar “si la propuesta se adecua a la demanda prevista y […] en caso de ser [considerada] favorable la modificación, propiciar los cambios con carácter de definitivo”.

De acuerdo con el informe técnico, al que tuvo acceso el portal EnelSubte, “los resultados obtenidos durante el período de prueba han permitido determinar que la modificación resultó beneficiosa”, estimándose “aproximadamente 500 viajes diarios nuevos” en el servicio en cuestión.

"La ausencia de la estación Yrigoyen provoca en la zona una carencia de conectividad, dependiendo 100% del colectivo como único transporte público”, agregó el Gobierno porteño en apartado de motivos para efectivizar su oficialización.

La estación de la red ferroviaria se encuentra cerrada desde hace más de dos años por obras de refacción que nunca comenzaron. Si bien los trabajos llegaron a ser licitados por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) en octubre de 2024, el proyecto fue dado de baja en agosto de 2025.

Recorrido de la línea 12 de colectivos

Línea 12 | Ramal C

IDA A PLAZA FALUCHO: desde VIEYTES y PEDRO DE LUJÁN por VIEYTES, OSVALDO CRUZ, SANTA ELENA, AVENIDA IRIARTE, VIEYTES, CALIFORNIA, AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA ESTE, AVENIDA BRASIL NORTE, LIMA OESTE, CONSTITUCIÓN, AVENIDA ENTRE RÍOS, AVENIDA CALLAO, AVENIDA SANTA FE, Calzada Circular de PLAZA ITALIA, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle THAMES salida de carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle GODOY CRUZ, AVENIDA SANTA FE hasta el Nº 4923 donde ingresa a su terminal.

REGRESO A PUENTE PUEYRREDÓN: desde su terminal ubicada en AVENIDA SANTA FE Nº 4923 por AVENIDA LUIS MARÍA CAMPOS, ARTURO ANTONIO DRESCO, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO, salida de carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle THAMES, AVENIDA SANTA FE, RIOBAMBA, COMBATE DE LOS POZOS, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, IRIARTE, SAN ANTONIO, VILLARINO, SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE, PEDRO DE LUJÁN hasta el Nº 2040 donde ingresa a su terminal.